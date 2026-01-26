Haberler Gündem Haberleri 4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Rozetleri Başkan Erdoğan taktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde, partiye katılan belediye başkanlarını kabul ederek rozetlerini taktı. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen törende Erdoğan, belediye başkanlarını tek tek tebrik ederken, birlik ve beraberlik mesajı verdi.