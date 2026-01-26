4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Rozetleri Başkan Erdoğan taktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde, partiye katılan belediye başkanlarını kabul ederek rozetlerini taktı. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen törende Erdoğan, belediye başkanlarını tek tek tebrik ederken, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına liderlik etti.
Toplantının ardından Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partisine katılan Belediye Başkanlarına rozetlerini taktı.
4 BAŞKAN AK PARTİ'YE TAKILDI
Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın,
Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut,
Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut,
Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül, AK Parti'ye katıldı.