Mahkeme İmamoğlu'na kapıları kapattı! İşte hukuksuz diplomanın gerçekleri
İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada beklenen karar çıktı, idare mahkemesi davayı reddetti. SABAH'ın ulaştığı gerekçeli kararda, eğitim sürecinden belge tesciline kadar uzanan zincirleme usulsüzlükler tek tek sıralandı. Yargı, "ağır ihlal" diyerek itiraz yolunu kapattı.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diploması, geçiş yaptığı üniversitenin o dönem tanınmadığı ortaya çıkınca YÖK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmişti. İmamoğlu YÖK kararına karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. Yapılan yargılama sonrasında İmamoğlu'nun üniversite geçişinde sistematik usulsüzlükler bulunduğu belirtilerek iptal kararı yerinde bulundu. Mahkemenin yapılan ağır hukuk ihlalleriyle ilgili 14 sayfalık gerekçeli kararına SABAH ulaştı.
TANINMAYAN ÜNİVERSİTEDEN GEÇİŞ
Mahkeme kararında en kritik tespitlerden biri, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 1990 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmıyor olması oldu. Dosya kapsamındaki resmi yazışmalara göre, 1990'lı yıllarda KKTC'de yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi tanınıyordu. GAÜ'nün tanınırlığı 1993 yılında kabul edildi. 1991–1992 yıllarında YÖK tarafından verilen yazılı cevaplarda, GAÜ diplomalarının denkliğinin kabul edilmediği açıkça belirtildi. Mahkeme, tanınırlığın yatay geçişte aranan eşdeğerlik şartının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, tanınmayan bir üniversiteden yapılan geçişin hukuken mümkün olmadığına hükmetti.
KONTENJANLAR KEYFİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLDİ
Kararda, yatay geçiş sürecindeki kontenjan işlemleri "sehven yapılan hata" olarak değil, bilinçli ve planlı uygulamalar olarak nitelendirildi. Buna göre: Fakülte Yönetim Kurulu'nun 27.06.1990 tarihli kararıyla ilan edilen kontenjanlar, yeni bir ilan yapılmaksızın, 12.09.1990 tarihli kararla değiştirildi. İngilizce İşletme bölümünde 3. ve 4. sınıflar için ayrılan kontenjanlar sıfırlanarak tamamı 2. sınıfa aktarıldı. Toplam kontenjan sayısı, hangi makam tarafından artırıldığı belli olmaksızın 55'ten 80'e çıkarıldı. Mahkeme, ilan edilen kontenjanlara bağlı kalınmasının hukuken zorunlu olduğunu vurguladı.