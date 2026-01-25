Mahkeme İmamoğlu'na kapıları kapattı! İşte hukuksuz diplomanın gerçekleri

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, yurt dışındaki üniversitelerden yapılacak yatay geçişlerde, ayrılan kontenjanın en fazla üçte biri yabancı üniversitelere ayrılabiliyordu. Ancak somut olayda, İngilizce İşletme 2. sınıf için 3 kişilik yurt dışı kontenjanı olması gerekirken, 48 öğrenci kabul edildi. Mahkeme, bu durumu "açık, bariz ve ölçüsüz mevzuat ihlali" olarak değerlendirdi.

Mahkeme, yatay geçişlerde zorunlu olan başarı sıralamasının hiç yapılmadığını tespit etti. İdare tarafından sunulan bilgilere göre, İmamoğlu'nun not ortalaması 2,50, aynı dönemde geçiş yapan bazı öğrencilerin not ortalamaları 2,75 ile 3,54 arasındaydı. Mahkeme, başarı sıralaması yapılsaydı dahi İmamoğlu'nun kontenjan dışında kalacağını belirtti.

KÜTÜK DEFTERİNE GERÇEĞE AYKIRI KAYIT

İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan İnceleme Komisyonu raporunda, öğrenci kütük defterlerine ilişkin çarpıcı bir tespit de yer aldı. GAÜ tanınmadığı için İmamoğlu ve diğer 8 öğrencinin kütük defterine, gerçekte gelmedikleri halde "Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden geçiş" yapmış gibi kayıt düşüldüğü belirlendi. Mahkeme, bu kaydın basit bir hata değil, gerçeğe aykırı ve bilinçli bir işlem olduğu kanaatine vardı.

İYİ NİYET KABUL EDİLMEDİ

Mahkeme, davacının iyi niyet iddialarını da reddetti. Kararda GAÜ kurucusu Özalp Tozan'ın, üniversitenin o dönemde denkliğinin olmadığını herkesin bildiğine dair ifadesi, davacının referanslarında bu ismin yer alması, yatay geçiş sonrasında dahi idarenin uyarılmaması, hususları birlikte değerlendirildi. Mahkeme, "bu denli ağır ve açık hukuka aykırılıkların davacı tarafından bilinmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu" sonucuna vardı.