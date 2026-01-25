Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi! Valilikten açıklama: Herhangi bir hasar yok

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası önüne akşam saat 20.15 sıralarında 2 maskeli şüpheli tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre olayda herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtilirken, maskeli iki şüphelinin kaçtığı ve güvenlik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

"HERHANGİ BİR HASAR YOK"

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, "25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldı. Olayın ardından yüzleri maskeli iki şüphelinin ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde patlayıcının herhangi bir can kaybı ya da maddi hasara yol açmadığı belirlenirken, çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. Faillerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaların güvenlik birimlerince titizlikle sürdürüldüğü bildirildi."

"MASKELİ 2 KİŞİNİN KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25.01.2026 günü saat 20.15 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır. Yapılan ilk incelemede, olayın ardından yüzleri maskeli 2 şahsın olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtıkları tespit edilmiştir.

Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."