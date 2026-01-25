CANLI YAYIN

Adana'da kaybolan Hatice için kapsamlı arama başlatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Adana'nın Kozan ilçesinde 16 yaşındaki Hatice Kaya, evden çıktıktan sonra haber alınamayan genç kız için kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ve kolluk kuvvetleri, bölgede geniş çaplı tarama yapıyor.

Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi'nde ikamet eden Hatice Kaya, saat 11.00 sıralarında evden çıkıp, tekrar dönmeyince ailesi jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin ihbarı sonrası harekete geçen jandarmanın koordinesinde bölgede arama çalışması başlatıldı.

AFAD, AKOM ve YAK ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği çalışmalarında Hatice'den bir iz aranıyor. Yaklaşık 50 kişilik ekip, Velicanlı Mahallesi ve çevresindeki kırsal alanlarda arama çalışmalarını sürdürüyor.

