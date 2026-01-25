ABD’den kriz bölgelerine silah yağmuru! Çatışma coğrafyalarına milyar dolarlık kanlı satış

ABD Başkanı Trump, 13-16 Mayıs 2025’te Orta Doğu turunda Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile savunma işbirliği anlaşmaları imzaladı (AA)

Bu çerçevede ABD ve Suudi Arabistan arasında silah alımı, enerji işbirliği, Suud ordusunun eğitimi gibi başlıklarda yaklaşık 600 milyar dolar değerinde anlaşma imzalanırken, Katar'la ise savunma, havacılık ve enerji gibi çok sayıda alanda 1,2 trilyon dolarlık yatırım anlaşması yapıldı.

Trump, Katar'ın ABD'den 42 milyar dolarlık askeri alım yapacağını ve Katar'daki Amerikan hava üssü el-Udeyd'i geliştirmek için 10 milyar dolar yatırım yapacağını da açıkladı.

Ayrıca, BAE ve ABD arasında savunma sanayi, enerji ve yapay zeka gibi birçok alanı kapsayan ve 10 yıllık sürede 1,4 trilyon dolar değerinde yatırım taahhüdü içeren bir anlaşma imzalandı.

Washington yönetimi ayrıca, 2 Aralık 2025'te ise tekrar Suudi Arabistan'a UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache, CH-47F Chinook, Schweizer 333 ve Aerial Scout helikopterleri dahil ABD yapımı helikopter filosu için yaklaşık 500 milyon dolarlık yedek parça ve onarım hizmetleri ile ayrıca yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki havacılık eğitimi satışına onay verdi.

Lübnan'a ise 6 Aralık 2025'te 90,5 milyon dolar değerinde orta sınıf taktik araçların satışının yapılması ve 16 Aralık 2025'te de tahmini tutarı 34,5 milyon dolarlık M1151A1 yüksek hareket kabiliyetli ve çok amaçlı tekerlekli muharebe araçlarıyla ilgili ekipman satışı yapılması öngörüldü.