ABD’den kriz bölgelerine silah yağmuru! Çatışma coğrafyalarına milyar dolarlık kanlı satış
ABD’nin 2025 yılı boyunca milyarlarca dolarlık silah ve askeri teknoloji satışına onay verdiği ülkelerin haritası, küresel krizlerin ve jeopolitik gerilimlerin yaşandığı güvenlik fay hatlarıyla birebir örtüşüyor. Washington yönetiminin “caydırıcılık” ve “müttefiklerin savunması” söylemiyle sürdürdüğü bu satışlar, ABD’nin küresel krizleri diplomasi yerine silah tedarik zinciri üzerinden yönettiği ve sistematik bir savaş ekonomisi kurduğu yönündeki tartışmaları güçlendiriyor.
ABD'nin savunma ve dışişleri bakanlıklarının verilerine göre, ABD özellikle 2025'in son çeyreğinde Orta Doğu'dan Asya-Pasifik'e, Avrupa'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada, küresel krizlerin ve jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bölgelerde, müttefik ve ortak ülkelere milyarlarca dolarlık silah ve askeri teknoloji satışına onay verdi.
Söz konusu satışlar, savaş uçakları, uzun menzilli füzeler, hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, radar ve komuta-kontrol altyapıları gibi yüksek maliyetli kalemleri kapsıyor.
Silah satışları yalnızca teslimatla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda bakım, eğitim, yazılım ve uzun vadeli teknik destek anlaşmalarıyla birlikte alıcı ülkeleri ABD savunma sanayisine yapısal olarak bağımlı hale getirme riski taşıyor.
ABD'nin silah ve askeri teknoloji satışı yaptığı ülkelerin haritası ise küresel krizlerin ve jeopolitik gerilimlerin yaşandığı güvenlik fay hatlarının coğrafi dağılımıyla büyük ölçüde örtüşüyor.
Milyar dolarları aşan silah ve askeri teknoloji satışı, Trump'ın küresel ve bölgesel krizleri iddia ettiği gibi diplomasi ve barış girişimleriyle değil, aynı zamanda sistematik bir silah tedarik zinciri üzerinden yönettiği ve "savaş ekonomisi" oluşturduğu yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıyor.
Buna karşılık ABD yönetimi ise söz konusu satışların müttefik ülkelerin savunma kapasitesini güçlendirmeyi, rakiplere karşı caydırıcılığı artırmayı ve mevcut güvenlik tehditlerine karşı denge oluşturmayı amaçladığını savunuyor.
ORTA DOĞU
Orta Doğu'ya yönelik silah satışları, ABD'nin İran'ın nükleer programını zayıflatmaya dönük politikaları ile İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım ve bölgedeki müttefikleriyle kurduğu ilişkilerle paralel bir seyir izliyor.
Bu kapsamda ABD yönetimi, 1 Mart 2025'te İsrail'e aralarında çok sayıda buldozer, bomba, çeşitli mühimmat ve askeri ekipmanın da bulunduğu yaklaşık 3 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ve yıl boyunca Tel Aviv'e desteğini sürdürdü.
ABD Başkanı Trump, ayrıca 13-16 Mayıs 2025'te Orta Doğu turu kapsamında ziyaret ettiği Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile savunma işbirliği kapsamında anlaşmalara imza attı.