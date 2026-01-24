SON DAKİKA! Suriye'de ateşkes muamması! Şam'dan uzatma iddiasına yalanlama
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan mutabakatın sona ermesine saatler kala Fransız Haber Ajansı AFP Suriye'de ateşkesin bir aya kadar uzatıldığını iddia etti. Şam'dan ise iddialara yalanlama geldi. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı’ndan bir kaynak, SANA’ya yaptığı açıklamada, SDG ile süren sürenin uzatıldığına dair dolaşan haberlerin doğru olmadığını söyledi.
Suriye'de 4 günlük ateşkes bugün akşam saatlerinde sona eriyor. Fransız Haber Ajansı AFP, Suriye hükümeti ve terör örgütü YPG/SDG arasındaki ateşkesin 1 aya kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti.
ATEŞKES UZATILDI İDDİASI
AFP ateşkesin bir ay uzatıldığını iddia etti. Salı günü Şam yönetimi ile YPG/SDG, dört günlük bir ateşkes üzerinde anlaşmıştı. Bu süreçte hükümet güçleri kuzeydoğudaki bir Kürt kalesine takviye birlikler göndermişti.
Şam'daki diplomatik bir kaynak, cumartesi akşamı sona erecek ateşkesin "en fazla bir ay süreyle uzatılacağını" söyledi.
ŞAM YALANLADI
HASEKE'YE YOĞUN SEVKİYAT
Suriye'nin kuzeyindeki Haseke cephe hattında tansiyon giderek yükseliyor. Suriye ordusunun bölgeye gerçekleştirdiği yoğun sevkiyatın ardından Haseke tamamen çember altına alınmış durumda.
A Haber ekibi, terör örgütü YPG/SDG mevzilerine namluların doğrultulduğu o kritik noktadan, Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ'ın özel görüntüleriyle en sıcak gelişmeleri aktardı.
HASEKE ÇEMBERE ALINDI: ELLER TETİKTE
Bölgedeki askeri hareketliliği yerinde takip eden A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Suriye ordusu bu noktaya yoğun bir sevkiyat gerçekleştirdi, Haseke şu an tamamen çember içerisine alınmış durumda" ifadelerini kullandı. Haseke'nin kırsalında, merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik noktada askerlerin her an tetikte beklediğini belirten Geçgel, namluların YPG'li teröristlerin mevzilerine doğrultulduğunu ve ordunun harekat için talimat beklediğini aktardı.