SON DAKİKA! Suriye'de ateşkes muamması! Şam'dan uzatma iddiasına yalanlama

Suriye'de 4 günlük ateşkes bugün akşam saatlerinde sona eriyor. Fransız Haber Ajansı AFP, Suriye hükümeti ve terör örgütü YPG/SDG arasındaki ateşkesin 1 aya kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti.

ATEŞKES UZATILDI İDDİASI

AFP ateşkesin bir ay uzatıldığını iddia etti. Salı günü Şam yönetimi ile YPG/SDG, dört günlük bir ateşkes üzerinde anlaşmıştı. Bu süreçte hükümet güçleri kuzeydoğudaki bir Kürt kalesine takviye birlikler göndermişti.

Şam'daki diplomatik bir kaynak, cumartesi akşamı sona erecek ateşkesin "en fazla bir ay süreyle uzatılacağını" söyledi.