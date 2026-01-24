CANLI YAYIN

SON DAKİKA! Suriye'de ateşkes muamması! Şam'dan uzatma iddiasına yalanlama

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan mutabakatın sona ermesine saatler kala Fransız Haber Ajansı AFP Suriye'de ateşkesin bir aya kadar uzatıldığını iddia etti. Şam'dan ise iddialara yalanlama geldi. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı’ndan bir kaynak, SANA’ya yaptığı açıklamada, SDG ile süren sürenin uzatıldığına dair dolaşan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Suriye'de 4 günlük ateşkes bugün akşam saatlerinde sona eriyor. Fransız Haber Ajansı AFP, Suriye hükümeti ve terör örgütü YPG/SDG arasındaki ateşkesin 1 aya kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti.

AFP ateşkesin bir ay uzatıldığını iddia etti. Salı günü Şam yönetimi ile YPG/SDG, dört günlük bir ateşkes üzerinde anlaşmıştı. Bu süreçte hükümet güçleri kuzeydoğudaki bir Kürt kalesine takviye birlikler göndermişti.

Şam'daki diplomatik bir kaynak, cumartesi akşamı sona erecek ateşkesin "en fazla bir ay süreyle uzatılacağını" söyledi.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'ndan bir kaynak, SANA'ya yaptığı açıklamada, SDG ile süren sürenin uzatıldığına dair dolaşan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

HASEKE'YE YOĞUN SEVKİYAT

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke cephe hattında tansiyon giderek yükseliyor. Suriye ordusunun bölgeye gerçekleştirdiği yoğun sevkiyatın ardından Haseke tamamen çember altına alınmış durumda.

HASEKE KIRSALINDAN İLK CANLI YAYIN A HABER'DE

A Haber ekibi, terör örgütü YPG/SDG mevzilerine namluların doğrultulduğu o kritik noktadan, Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ'ın özel görüntüleriyle en sıcak gelişmeleri aktardı.

HASEKE ÇEMBERE ALINDI: ELLER TETİKTE

Bölgedeki askeri hareketliliği yerinde takip eden A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Suriye ordusu bu noktaya yoğun bir sevkiyat gerçekleştirdi, Haseke şu an tamamen çember içerisine alınmış durumda" ifadelerini kullandı. Haseke'nin kırsalında, merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik noktada askerlerin her an tetikte beklediğini belirten Geçgel, namluların YPG'li teröristlerin mevzilerine doğrultulduğunu ve ordunun harekat için talimat beklediğini aktardı.

TERÖRİSTLER ADIM ATMADI

Akşam saatlerinde bölgedeki dengelerin değişebileceğine dikkat çekilirken Mehmet Geçgel, "Akşam saatlerinde ateşkes ve mutabakatın süresi sona erecek, ancak teröristler tarafından şu ana kadar sahaya yansıyan olumlu bir adım atılmadı" sözleriyle sahadaki tıkanıklığı ifade etti. Terör örgütünün mutabakat şartlarına uymadığı gibi saldırılarını da artırdığı vurgulandı.

KAMİKAZE DRONLAR VE ROKETLİ SALDIRILAR

Bölgede çatışmaların yer yer şiddetlendiğini belirten Geçgel, "Teröristler kamikaze dron saldırıları ve roketlerle Suriye ordusunu hedef alıyor, ordu ise bu saldırılara anında karşılık veriyor" ifadelerini kullandı. Suriye ordusunun sadece Haseke çevresini değil, aynı zamanda Ayn el-Arab ve Sırrin hattındaki terör hedeflerini de ateş altına aldığı bildirildi. Terör örgütünün sivillere yönelik saldırılarla bölgedeki aşiretleri kışkırtmaya çalıştığı da gelen bilgiler arasında.

RAKKA VE DEYRİZOR İŞGALDEN KURTARILDI

Suriye ordusu 44 saatte Rakka ve Deyrizor'u terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtardı. Haseke ve Ayn el Arab bölgesi için de çatışmalar sürerken YPG/SDG entegrasyonu kabul etti ve Şam ile anlaştı.

