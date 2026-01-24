Çocuk cinayetlerinde son kurban Mustafa! Acılı anne: Ben yandım başkası yanmasın
Türkiye peş peşe gelen genç ölümlerine ağlarken, acı haber bu kez Gaziantep’ten geldi. Kavgada kalbinden bıçaklanan 17 yaşındaki Mustafa Demir hayatını kaybetti. SABAH'a konuşan anne Nazan Demir, "Bıçağı kalbine saplamışlar. Benim canım yandı, başka annelerin yanmasın" diyerek feryat etti.
Her geçen gün artan çocuk cinayetleri ve akran zorbalığının sonu gelmiyor. İstanbul Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan cinayetinin acısı geçmeden bir yenisi daha eklendi. Bu kez dehşetin adresi Gaziantep'ti.
17 yaşındaki Mustafa Demir iddiaya göre arkadaşı C.N.S. (17)'nin kız meselesi yüzünden husumet yaşadığı 18 yaşından küçük 3 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Arkadaşı C.N.S. ile AVM'ye giden Demir karşı grubun takibi sonucu otobüsten indikleri sırada bıçaklı saldırıya uğradı.
Arkadaşını korumak isterken vücudunun çeşitli bölgelerine bıçak darbeleri alan Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren 18 yaşından küçük 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.