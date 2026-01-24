Çocuk cinayetlerinde son kurban Mustafa! Acılı anne: Ben yandım başkası yanmasın

"BIÇAĞI KALBİNE SAPLAMIŞLAR, BEN BAKMAYA KIYAMIYORDUM" SABAH'a konuşan acılı anne Nazan Demir, "4 çocuğum vardı en küçükleri Mustafamdı. Karıncayı bile incitmezdi ona nasıl kıydılar bilmiyorum. 1 yıldır Hatay'da abisinin yanında kalıyordu bizi görmeye gelmişti bir daha dönüşünün olamayacağını nereden bilecekti.

Bir anne olarak o kadar canım yanıyor ki, bu acının tarifi yok. Günlerdir yaşadığım kabusu düşünüp kahroluyorum sanki hala bir yerlerden Mustafa'm çıkıp gelecek gibi hissediyorum. Caniler oğlumu gözlerini kırpmadan öldürdüler, kalbine saplamışlar bıçağı ben bakmaya kıyamıyordum.

Karşı tarafın ailesi toz olup ortadan kayboldu hiçbir pişmanlık, arama yok. Bunlar çocuk değil cani en üst seviyeden cezalandırılmalarını istiyorum. Benim canım yandı başka annelerin yanmasın." şeklinde konuştu.