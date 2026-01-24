Başkan Erdoğan’dan Şubat'ta kritik Ortadoğu çıkartması! Önce Suudi Arabistan sonra Mısır

Başkan Erdoğan'ın dış seyahatlerinin Şubat ayı itibarıyla yoğunlaşacağını belirten Mert Hacıalioğlu, "Bu kapsamda 3 Şubat'ta Suudi Arabistan ziyareti gerçekleşecek. Görüşmelerde özellikle iki ülke arasındaki ilişkiler ve Gazze'de yaşananlar, insani yardım ile bölgenin yeniden inşası gibi konuların geniş yer tutması bekleniyor" ifadelerini kullandı. Bölgesel barış planlarının finansmanı noktasında Körfez ülkelerinin rolüne dikkat çeken Hacıalioğlu, "Barış kurulunun atacağı adımlar merakla bekleniyor. Planın ikinci aşamasında finansman noktasında Suudi Arabistan'ın önemli bir yer tutması bekleniyor ve bu hususlar da görüşmelerde yer bulacaktır" sözleriyle sürecin önemine vurgu yaptı.

(foto: ahaber.com.tr)

SAVUNMA SANAYİİNDE DEV İŞ BİRLİĞİ: KAAN VE ALTAY MASADA

Ziyaretin en kritik başlıklarından birini ise Türkiye'nin rüştünü ispatlamış savunma sistemleri oluşturuyor. Suudi Arabistan'ın Türk savunma sanayiine olan ilgisini hatırlatan Hacıalioğlu, "Milli Muharip Uçak KAAN, henüz seri üretime geçmemiş olsa da bu haliyle bile talip olan ülkelerden biri Suudi Arabistan'dı. Bunun yanı sıra Altay ana muharebe tankı ve hava savunma sistemleri noktasında da bir dirsek teması söz konusu" dedi. Ayrıca bir süredir kamuoyunda konuşulan üçlü ittifaka dair de bilgi veren Hacıalioğlu, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak bir savunma grubu kurup kurmayacağı noktasındaki konuların da yine görüşmelerde yer bulması bekleniyor" şeklinde konuştu.