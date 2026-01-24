Başkan Erdoğan’dan Şubat'ta kritik Ortadoğu çıkartması! Önce Suudi Arabistan sonra Mısır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayıyla birlikte Orta Doğu diplomasisinde kritik bir süreci başlatıyor. 3 Şubat’ta Suudi Arabistan, 4 Şubat’ta Mısır’a yapılması beklenen ziyaretlerde Gazze’nin yeniden inşası, savunma sanayii iş birlikleri, Doğu Akdeniz dengeleri ve terörle mücadele masaya yatırılacak. A Haber muahbiri Mert Hacıalioğlu, Erdoğan’ın peş peşe gerçekleştireceği kritik ziyaretlerin perde arkasını ve masadaki dev dosyaları tüm ayrıntılarıyla aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayı ile birlikte dış politika trafiğini hızlandırıyor. 3 Şubat'ta Suudi Arabistan'a, 4 Şubat'ta ise Mısır'a gitmesi beklenen Erdoğan'ın gündeminde; Gazze'nin yeniden inşasından dev savunma sanayii iş birliklerine, Doğu Akdeniz dengelerinden terörle mücadeleye kadar çok sayıda stratejik başlık yer alıyor.
Kritik ziyaretler öncesi A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, diplomasi trafiğinin perde arkasını ve masadaki önemli konu başlıklarını aktardı.
İLK DURAK SUUDİ ARABİSTAN: GÜNDEM GAZZE VE BÖLGESEL BARIŞ
Başkan Erdoğan'ın dış seyahatlerinin Şubat ayı itibarıyla yoğunlaşacağını belirten Mert Hacıalioğlu, "Bu kapsamda 3 Şubat'ta Suudi Arabistan ziyareti gerçekleşecek. Görüşmelerde özellikle iki ülke arasındaki ilişkiler ve Gazze'de yaşananlar, insani yardım ile bölgenin yeniden inşası gibi konuların geniş yer tutması bekleniyor" ifadelerini kullandı. Bölgesel barış planlarının finansmanı noktasında Körfez ülkelerinin rolüne dikkat çeken Hacıalioğlu, "Barış kurulunun atacağı adımlar merakla bekleniyor. Planın ikinci aşamasında finansman noktasında Suudi Arabistan'ın önemli bir yer tutması bekleniyor ve bu hususlar da görüşmelerde yer bulacaktır" sözleriyle sürecin önemine vurgu yaptı.
SAVUNMA SANAYİİNDE DEV İŞ BİRLİĞİ: KAAN VE ALTAY MASADA
Ziyaretin en kritik başlıklarından birini ise Türkiye'nin rüştünü ispatlamış savunma sistemleri oluşturuyor. Suudi Arabistan'ın Türk savunma sanayiine olan ilgisini hatırlatan Hacıalioğlu, "Milli Muharip Uçak KAAN, henüz seri üretime geçmemiş olsa da bu haliyle bile talip olan ülkelerden biri Suudi Arabistan'dı. Bunun yanı sıra Altay ana muharebe tankı ve hava savunma sistemleri noktasında da bir dirsek teması söz konusu" dedi. Ayrıca bir süredir kamuoyunda konuşulan üçlü ittifaka dair de bilgi veren Hacıalioğlu, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak bir savunma grubu kurup kurmayacağı noktasındaki konuların da yine görüşmelerde yer bulması bekleniyor" şeklinde konuştu.