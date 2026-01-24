Bakan Yerlikaya “gereği yapıldı” diyerek duyurdu: Yaya geçidinde tehlike saçan sürücü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya’da yaya geçidinden hızla geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya önceliğini hiçe sayan C.A. isimli sürücünün yakalandığını, “Gereği yapıldı” notuyla duyurdu.

Kütahya'da yaya geçidinden hızla geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya önceliğini hiçe sayan C.A. isimli sürücü yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin "Gereği yapıldı" açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gereği yapıldı!

Yaya önceliğini hiçe sayan bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular…

Videoda gördüğünüz gibi yaya geçidinden geçmeye çalışan yayalara, sağ taraftaki araç yol verirken, sol taraftan hızla gelen kamyon az kalsın çarpıyordu.

Kütahya'da yaya geçidinden hızla geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, yaya önceliğini hiçe sayan C.A. isimli sürücü yakalandı. Gereği Yapıldı

Yeni Trafik Kanunu Teklifindeki Hedefimiz,

Sürücülere sadece trafik kurallarını ezberletmek değil, herkesin içinde doğruyu yanlıştan ayırt eden bir vicdan rehberi oluşturmaktır.

🔻Trafik cezası, riskli bir davranışı anlık olarak durdurabilir,

🔻Denetim mekanizmaları,

bu davranışın tekrar etme olasılığını azaltır,

🔻Trafik Kültürü ise doğru davranışı kişinin kendi doğrusu haline getirir.

Ceza, anlık;

Trafik kültürü ise kalıcıdır.

Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz."