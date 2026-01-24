CANLI YAYIN

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e tepki: Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri üretiyoruz diye aklın çıkıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kurum, "Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut. Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yalova mitingindeki konuşmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Bakan Kurum, "CHP eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor. Özgür Özel her yerde bozuk plak gibi Murat Kurum da Murat Kurum. Ben senin derdini biliyorum. Senin derdin; deprem bölgesinde inşa ettiğimiz 455 bin konut. Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut. Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor" ifadelerini kullandı.

