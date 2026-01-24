Aydın Şehir Hastanesi açıldı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Eğitim ve araştırma hastanesi olacak

Başkan Erdoğan "Aydın Şehir Hastanesi Açılış Töreni"nde konuştu. Hastanenin onkoloji başta olmak üzere birçok alanda güçlü bir sağlık üssü olacağını belirten Başkan Erdoğan, "buradan sizlere bir müjdeyi de vermek istiyorum; Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Hayırlı olsun" dedi.

Yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni için Aydın'a gelen Başkan Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'ndaki törenin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

(FOTO: AA )

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile makamında görüşen Başkan Erdoğan'ın bir sonraki durağı ise Aydın Şehir Hastanesi oldu.

MÜJDEYİ VERDİ: EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OLACAK

Hastanenin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, şehir hastanesinin aynı zamanda eğitim ve araştırma hastanesi olarak da hizmet vereceğinin müjdesini vererek, Aydın'a ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

(FOTO: AA )

Bin 300 yatak kapasiteli hastanenin Aydın halkına birinci sınıf sağlık hizmeti sunacağını ifade eden Erdoğan, "Her şeyden önce bugün Aydın'ımıza böyle muhteşem bir eseri kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Aydın Şehir Hastanemiz çok farklı bir imkana bu vesile ile kavuşacak ve atılacak bu adımla beraber Aydın'da onkolojiyle ilgili de adımları atacağız. Artık Aydın halkı, İzmir'e gitmek veya farklı bir ile gitmek durumunda kalmayacak. Bu gördüğünüz muhteşem eser artık Aydın'ın çevre illere gitmesini asla gerektirmeyecek. Bundan böyle Aydın kendi bünyesinde bu ihtiyaçlarını giderebilecek. Açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her açıdan Aydın'ımıza yaraşır bir eser oldu. Bin 300 yatak kapasiteli hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz. 65,5 milyarlık yatırım değerine sahip ve her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın'ımıza kazandırıyoruz. Aydınımız bu şehir hastanesi ile çok daha farklı çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyecek" dedi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Ahmet Büyükgümüş, Mustafa Demir, Ömer İleri, Aydın Valisi Yakup Canbolat ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı.

Kurdele kesim törenin ardından Başkan Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte hastaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Daha sonra hastaları da ziyaret eden Erdoğan, 'geçmiş olsun' temennisinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

(FOTO: AA )

65,5 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

140 bin metrekareye kurulan ve 65,5 milyar TL yatırım büyüklüğü bulunan Aydın Şehir Hastanesi'nde 365 adet poliklinik, 34 ameliyathane, Nükleer Tıp Merkezi, 2 bin 269 araçlık açık ve kapalı 2 otoparkı, 16 adet yanık, 250 adet yoğun bakım yatağı, 3 adet MR, 3 adet Tomografi, 45 adet diyaliz cihazı bulunuyor.