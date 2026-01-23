Özgür Özel'den skandal sözler! Yine devlet kurumlarını hedef aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , Ahmet Özer'in karar duruşmasının ardından Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde İBB'nin rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İmamoğlu'nu ve diğer tutukluları ziyaret etti.

İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Ahmet Özer'in de eşlik ettiği CHP Genel Başkanı Özel, kirli siyaset dilini bir kez daha gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, devlet kurumlarına yönelik eleştirilerine bir yenisini daha ekleyerek gündemde tartışma yarattı.

KİRLİ SİYASET DİLİ: NAMUSSUZLAR

Özel, Ahmet Özer'e soruşturma başlatan savcı, polis, jandarma, rapor hazırlayan MASAK yetkilileri ve kararı veren hakimi hedef alarak sert ifadeler kullandı. Özel, söz konusu yetkililer için "namussuz" ifadesini kullanarak tepki çekti.

Özel, açıklamasında, "Bunların üzerinden Esenyurt Belediyemize salça oldu namussuzlar. Salça parası üzerinden Esenyurt Belediyesi'ne salça oldular." ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Yargıyı, devletin hukuk ve güvenlik mekanizmalarını hedef alan Özel'e ise tepki yağdı.

İŞTE O TEPKİLER...

"ÖZGÜR ÖZEL'İN ŞİRAZESİ İYİCE KAYDI"

"İmamoğlu gibi bir cambaz için namusunu ortaya koyduğun için mi bugün devletin kurumlarına namussuz diyebiliyorsun? Bugüne kadar hiçbir partinin genel başkanına sözüm olmamıştı; ancak Özgür Özel'in şirazesi iyice kaydı."