İstanbul’da "Piro" kod adlı suç örgütüne operasyon

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, firari U.Ş.'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmayı derinleştirdi. Ataşehir'de "Bulut Motors" isimli iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 9 şüpheliden 6'sı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kamuoyunda "Piro" kod adıyla bilinen ve elebaşılığını yurtdışında firari durumda olan U.Ş.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik çemberi daraltıyor.

Daha önce 17 Ekim 2025 tarihinde örgüte yönelik yapılan kapsamlı operasyonun ardından derinleştirilen soruşturmada, örgütün yeni eylemleri deşifre edildi. Soruşturma kapsamında, 27 Aralık 2025 tarihinde Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren "Bulut Motors" isimli işletmeye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı mercek altına alındı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 3 KİŞİ ARANIYOR

Savcılık talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, saldırı eylemiyle ilişkili olduğu belirlenen toplam 9 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanması amacıyla 22 Ocak 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, arama ve el koyma işlemleri neticesinde 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Savcılık, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanması ve soruşturmanın tamamlanması için çalışmaların titizlikle sürdüğünü bildirdi.

T.C. İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

BASIN AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından elebaşılığını yurtdışında firari olan "PİRO" kod adlı U.Ş.'nin yaptığı suç örgütüne 17.10.2025 tarihinde yapılan eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri kapsamındaki soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda ayrıca tespit edilen eylemlere yönelik yürütülen soruşturmaya dair kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

27.12.2025 tarihinde Ataşehir ilçesinde bulunan Bulut Motors isimli işletmeye yönelik silahlı saldırı eylemine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında toplam 9 şüpheli tespit edilmiş, 22.01.2026 tarihinde şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri neticesinde 6 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Olay kapsamında tespit edilen firari şahıslara yönelik yakalama çalışmaları ve soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 23.01.2026

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı