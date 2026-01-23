Dijital tuzak bozuldu! Siber çetelerin 2 milyarlık işlem hacmi ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 il merkezli düzenlenen "siber rolandırıcılık" operasyonlarında, hesaplarında 2 milyar 183 milyon lira işlem hacmi bulunan 118 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 68’inin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Cumhuriyet Başsavcılıkları ve MASAK ile işbirliği içerisinde son iki hafta içinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Düzce, Erzurum, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli yürütülen çalışmalarda, siber suçlar üzerinden haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik düğmeye basıldı.

SUÇ YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin; Yasa dışı bahis oynattıkları ve suç geliri paraların nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel verileri kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, mağdurların banka hesaplarından bilgileri dışında para transferi gerçekleştirdikleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları aldatıkları, sosyal medya üzerinden "yatırım danışmanlığı, ürün satışı, kiralık/satılık ev ve sosyal yardım" temalı sahte ilanlarla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında incelenen hesaplarda, 2020-2026 yılları arasında toplam 2 milyar 183 milyon lira tutarında işlem hacmi olduğu tespit edildi. Operasyonlar neticesinde çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda dokümana el konuldu.

68 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 118 şüpheliden 68'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 45 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.