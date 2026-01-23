Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: Son sözü Mazlum Abdi söyleyemez!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Suriye’deki son gelişmeleri değerlendiren Fidan, “Şu anda DAEŞ mahkumlarının Suriye’den Irak’a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtlıyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ateşkese gelinen süreçte çok fazla olay var. Kısaca şunu söyleyeyim. Şu anda DAEŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz hiç çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır.

Benim için sürpriz olmadı açıkçası. Biz şunu çok iyi biliyorduk. YPG'nin işgal ettiği Arap nüfusunun yoğun olduğu bölgede dinamiği yıllardır okumuştu. Aşiret yapısı, aşiretlerin nasıl, ne zaman başkaldıracağı bilgimiz dahilindeydi.

Mazlum Abdi mesaj taşıyıcı, verilen talimatı uygular. KCK, YPG'ye siyaseti girin der girerler. Tamamen Kandil'e bağlı. Suriyeli olmayan PKK'lıların bölgeden çıkması gerekiyor. Sincar'daki PKK varlığının sürdürülebilirliği yok. Örgütün kendisini yok olmayla karşı karşıya kalmadan dönüştürmesi gerekiyor."

BARIŞ KURULU, GAZZE'DE NASIL ÇALIŞACAK?

Altında Barış Kurulu'na bağlı komite var. Biri Gazze'nin milli iradesinin üstlenen yönetimini üstlenecek komite. Diğeri Gazze'nin Gazze'nin sekreteryalığını üstlenecek.

Gazze acil konumuz. İşin başındayız. Refah sınır kapısı haftaya açılabilir. Türkiye Kızılay'la halihazırda kesintisiz yardım faaliyeti yürütüyor. Barınma konusunda şu soğuk havada çadıra mahkumlar. Şu anda konteynerlerin götürülme meselesi var.

Yeni üyelerin alınma süreci devam ediyor. Sanırım 6-7 ülke daha gelir. 25-30 bandına oturabilir. Gazze'de işimiz kolay değil, şimdi başka bir mücadele başlıyor.

GAZZE'YE TÜRK ASKERİ GİDECEK Mİ?

İsrail bizle ilgili her şeye karşı ama mücadelemiz sürecek. Gerekli şartlar oluşursa asker desteği ile ilgili bir irademiz var.

