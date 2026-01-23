Aydın'a sağlık üssü! Şehir hastanesinin açılışı Başkan Erdoğan'dan

Bu kapsamda Başkan Erdoğan, 24 Ocak Cumartesi günü (yarın) şehir hastanesi ve tamamlanan diğer yatırımların açılışını gerçekleştirmek için Aydın'a gelecek. Başkannın gelişi için il genelinde tedbirler alınırken, Aydın Şehir Hastanesi'nde de hazırlıklar tamamlandı.

Atatürk Kent Meydanı'nda yapılacak olan toplu açılış töreninin ardından Başkan Erdoğan'ın hastaneyi ziyaret etmesi beklenirken, Şehir Hastanesi de bayraklarla donatıldı. Hastane personelleri tarafından hastanenin bahçesinde bayraklama çalışmaları gerçekleştirilirken, bir yandan da peyzaj ve çevre düzenlemesi yapıldı.