3 ilin Emniyet Müdürü değişti! Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararla Bilecik, Yalova ve Niğde'de Emniyet Müdürleri değişti. Buna göre Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yılmaz Delen, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erdem Çağlar, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erdinç Yüceer atandı.