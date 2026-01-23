3 ilin Emniyet Müdürü değişti! Karar Resmi Gazete'de
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararla Bilecik, Yalova ve Niğde'de Emniyet Müdürleri değişti. Buna göre Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yılmaz Delen, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erdem Çağlar, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erdinç Yüceer atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Bilecik, Yalova ve Niğde'de emniyet müdürleri değişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğünde 5 ismin görev yeri değişti. Karara göre Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.