Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kritik toplantı! 500 binden fazla site kapatıldı 42 milyon TL ceza kesildi

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eylem Planı, elektronik haberleşmede ve sanal ortamda teknik tespit ve müdahale; finansal sistemde önleme, tespit ve denetim, kolluk ve adli kapasitenin güçlendirilmesi, cezai müeyyidelerin caydırıcılığı ve uygulamada etkinliğin artırılması, toplumsal farkındalık, eğitim ve bağımlılıkla mücadele, reklam ve tanıtım düzenlemeleri ile uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi olmak üzere 7 öncelik alanı üzerine yapılandırılmış olup, toplantıda bu alanların her birine ilişkin gerçekleşmeler ele alınmıştır.

2025'TE 84 BİN 585 İNTERNET SİTESİ ERİŞİME ENGELLENDİ

Kullanıcılarla temas sağlayan tüm elektronik kanalları kapsayacak şekilde yürütülen mücadele kapsamında, 2006-2025 döneminde toplam 548 bin 420 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesine erişim engellenmiştir. Sadece 2024 yılında 232 bin 899, 2025 yılı gerçekleşmesi olarak ise 84 bin 585 internet sitesinin erişimi engellenmiş, yasa dışı bahis sitelerine ait alan adları, yönlendirme linkleri ve mobil erişimler eş zamanlı olarak takip edilmiştir."