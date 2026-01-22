CANLI YAYIN

Yasa dışı bahis soruşturması! Sadettin Saran hakim karşısına çıkıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dijital platformlarında yayınlanan futbol maçlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapılmasına ilişkin, yargılandığı davanın duruşması için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

SADETTİN SARAN ADLİYEYE GELDİ!

Ayrıntılar geliyor...

#Sadettin Saran
