Yasa dışı bahis soruşturması! Sadettin Saran hakim karşısına çıkıyor
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dijital platformlarında yayınlanan futbol maçlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapılmasına ilişkin, yargılandığı davanın duruşması için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dijital platformlarında yayınlanan futbol maçlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapılmasına ilişkin, yargılandığı davanın duruşması için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Ayrıntılar geliyor...