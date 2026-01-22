İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

Karabağlar Sanayi bölgesinde dere taşması sonrası yol su altında kaldı. Bir vatandaşın suya kapılmamak için demir korkuluklara tutunarak yürümeye çalışması dikkat çekti.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğünün bugün için yaptığı uyarıda bulunduğu sağanak yağış, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle Karabağlar ve Buca'da bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

İzmir 'de sabah saatlerinde etkisini gösteren gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Karabağlar, Buca ilçelerinde cadde ve sokaklar göle döndü.

İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Kent içi araç trafiği de yağıştan olumsuz etkilendi. Bazı bölgelerde yağmur suları ile dolan caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da güvenli noktalarda yağmurun dinmesini bekledi.

DETAYLAR A HABER'DE

A Haber Muhabiri Tayfun Er bölgedeki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

İşte Er'in sözleri:

Gün ağarmadan önce, 07:00 - 08:30 arasında. Özellikle İzmir'in güneyindeki ilçeleri; başta Buca olmak üzere Menderes, Çeşme... O eksendeki ilçelerde etkili oldu ve yağmur sel oldu aktı diyebiliriz.

Buca'daki sanayi sitesinin olduğu bölgedeki dereler taştı, dereler köprülerin üzerinden aştı. Sokaklar, dereler göle döndü. Tabii aynı zamanda yolda da vatandaşlar şiddetli o gök gürültülü sağanak yağıştan dolayı, trafik yer yer durma noktasına geldi. Tabii bir taraftan da yıldırım... Çok miktarda aynı bölgeye, güney tarafa yıldırım... Gökyüzü o yıldırımın yaydığı ışıkla aydınlanıp tekrar normale döndü.

Çok yüksek bir debi var. Oradan Körfez'e akıyor. Körfez'in, Melez Deltası'nın bulunduğu ve Melez Çayı'nın bulunduğu bölgede kahverengiye dönüştü o çamurlu su yukarıdan aşağı akarak.

Bu yağmurlar bir anlamda İzmir için olması gereken durum. Kuraklıktan dolayı başta Tahtalı Barajı olmak üzere minimum seviyelere düştü yer altı suları.

Sabah 1,5 saatte yaklaşık Çeşme'de 60 kilogramlara varan, minimumda 20 kilogram metrekareye yağış düştü. Şu an itibarıyla İzmir'de durum sakin ancak o yağış esnasında yolda olan araçlar çok zor durumda kaldı.