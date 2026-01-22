CANLI YAYIN

Danimarka Meclisi Grönland Sözcüsü A Haber'e konuştu: Satılık değiliz

Danimarka Meclisi Grönland Sözcüsü ve Savunma Komitesi Başkanı Rasmus Jarlov, A Haber’de yaptığı açıklamada, Grönland’ın ABD’nin parçası olmak istemediğini vurgulayarak, “Grönland satılık değil, Danimarka da egemenlik hakkını devretmez” dedi.

Danimarka Meclisi Grönland Sözcüsü ve Savunma Komitesi Başkanı Rasmus Jarlov, A Haber'de Grönland'ın statüsüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"GRÖNLANDLILAR ABD'NİN BİR PARÇASI OLMAK İSTEMİYOR"

ABD ile yaşanan tartışmaların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten Jarlov, "Bu Sorun Amerikalılarla Grönlad'da halihazırda sahip oldukları, tam askeri erişime sahip oldukları ve isterlerse madencilik de yapabilecekleri konusunda diyalog yoluyla çözülmelidir. Grönland, Danimarka'nın bir parçasıdır ve bizim konumumuz bu durumda oldukça net. Grönlandlılar Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmak istemiyor. Satılık Değiller. Satın alınamazlar ve Grönland üzerinde egemenliği olan Danimarka da onları satmayacak.

"1800'LERDE YAŞAMIYORUZ: İNSANLARI SATAMAZSINIZ"

Artık 1800'lerde yaşamıyoruz. İnsanları, başkalarına satabileceğiniz bir ürün gibi satmıyoruz. Grönland'da Amerikalılar için çalışmaya hazırız ve Amerikalılar her zaman hoş karşılandı ve zaten askeri üsler kurma yetenekleri var. Grönland'da birçok şey yapabilirler ama birlikte çalışmalıyız. Birbirimizden toprak ve insan almaya çalışmak yerine birbirimizle yapıcı bir şekilde konuşmalıyız. Çünkü bunu yaparsak dünya çok daha düşmanca bir yer olacak ve bu kimse için iyi olmayacak.

"ABD'NİN TOPRAK ALMA HAKKI KESİNLİKLE YOK"

Bu sadece Danimarka ve Grönland ile ilgili değil. Aynı zamanda dünyanın desteklemediği ilkelerle ilgili de değil; yani bir ülkenin hiçbir meşruiyet iddiası olmaksızın başka bir ülkeden toprak alabileceğini düşünmesi... Bunun özü şu ki, Amerikalıların Danimarka'dan toprak alma hakkı kesinlikle yok. Çünkü o bizim ülkemizin bir parçası ve buna saygı duymalılar.

"BURADA ÇİN RESTORANI BİLE YOK"

Çin ve Rusya, Grönland'dan tamamen uzak tutuluyor. Orada hiçbir faaliyetleri yok. Hiçbir şeye sahip değiller. Hiçbir şeyi kontrol etmiyorlar. Grönland'dan konsoloslukları bile yok. Ve nomalde Grönland'da Çin restoranları bulmanın bile zor olduğunu söyleyebilirim.

"ÇİN VE RUSYA'NIN ÜLKEYİ ELE GEÇİRME HİKAYESİ DOĞRU DEĞİL"

Çin'in Grönland'daki varlığı bu kadar az. Çin, Grönland'dan daha büyük bir oranda Amerika Birleşik Devletleri'ne sahip. Dolayısıyla Çin'in ülkeyi ele geçirmek üzere olduğu ve Rusya'nın ele geçireceği hikayesi kesinlikle doğru değil. Bu Amerikan hükümetinin Grönland'ı ele geçirmek zorunda olduklarını haklı çıkarmak için yaydığı bir hikaye. Ama tamamen yanlış. Grönland'ı satmakla ilgili hiçbir toplantı yapmayacağız çünkü katılık değil. Bunu o kadar çok söyledik ki Amerikalılar duymuş olmalı. Ve buna saygı duymaları gerekiyor. Hayır hayır demektir. Doğru, Amerikalar ulusal güvenlik için Danimarka'ya ihtiyaç duyuyor. ABD de dahil olmak üzere tüm dünyanın güvenliği için Danimarka ile iş birliği yapmalı gerekiyor ve biz onlarla çalışıyoruz. NATO'da müttefikiz. Ama bir ülke olarak saygı görmemiz gerekiyor.

Amerikalılar ihtiyaç duyduklarını düşündükleri için ülkemizin bir parçasını öylece teslim etmemizi beklemezsiniz. Eğer buna boyun eğseydik, dünya konkunç bir yer olurdu; bir ülke sadece daha büyük bir orduya sahip olduğu için diğerlerinden toprak alabilirdi. Eskiden böyleydi. Ama bu yüzyıllar öncesine dayanıyor ve o dünya düzenine geri dönmemeliyiz. Diğer ülkelerin sınırlarına saygı duymalıyız. Eğer saygı duymazsanız, dünya büyük bir sıkıntı içinde olur ve biz hiçbir koşulda buna razı olmayacağız." diye konuştu.

