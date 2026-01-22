Danimarka Meclisi Grönland Sözcüsü A Haber'e konuştu: Satılık değiliz

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ahaber.com.tr)

"BURADA ÇİN RESTORANI BİLE YOK"

Çin ve Rusya, Grönland'dan tamamen uzak tutuluyor. Orada hiçbir faaliyetleri yok. Hiçbir şeye sahip değiller. Hiçbir şeyi kontrol etmiyorlar. Grönland'dan konsoloslukları bile yok. Ve nomalde Grönland'da Çin restoranları bulmanın bile zor olduğunu söyleyebilirim.

"ÇİN VE RUSYA'NIN ÜLKEYİ ELE GEÇİRME HİKAYESİ DOĞRU DEĞİL"

Çin'in Grönland'daki varlığı bu kadar az. Çin, Grönland'dan daha büyük bir oranda Amerika Birleşik Devletleri'ne sahip. Dolayısıyla Çin'in ülkeyi ele geçirmek üzere olduğu ve Rusya'nın ele geçireceği hikayesi kesinlikle doğru değil. Bu Amerikan hükümetinin Grönland'ı ele geçirmek zorunda olduklarını haklı çıkarmak için yaydığı bir hikaye. Ama tamamen yanlış. Grönland'ı satmakla ilgili hiçbir toplantı yapmayacağız çünkü katılık değil. Bunu o kadar çok söyledik ki Amerikalılar duymuş olmalı. Ve buna saygı duymaları gerekiyor. Hayır hayır demektir. Doğru, Amerikalar ulusal güvenlik için Danimarka'ya ihtiyaç duyuyor. ABD de dahil olmak üzere tüm dünyanın güvenliği için Danimarka ile iş birliği yapmalı gerekiyor ve biz onlarla çalışıyoruz. NATO'da müttefikiz. Ama bir ülke olarak saygı görmemiz gerekiyor.