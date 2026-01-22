Başkan Erdoğan Pezeşkiyan ile telefonda görüştü: Dış müdahaleye karşıyız
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, İran’da yaşanan yakından takip ettiğini belirterek Türkiye’nin İran’ın huzur ve istikrarını önemsediğini vurguladı. Erdoğan aryıca Türkiye’nin İran’a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını da belirtti.
Liderler, Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.
Erdoğan görüşmede, İran'da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin İran'ın huzur ve istikrarını önemsediğini, Türkiye'nin İran'a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını belirtti.
SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ TÜRKİYE'NİN DE MENFAATİNE
Erdoğan, sorunların çözülmesinin ve bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesinin Türkiye'nin de menfaatine olduğunu vurguladı.