Başkan Erdoğan Pezeşkiyan ile telefonda görüştü: Dış müdahaleye karşıyız

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 17:28 Son Güncelleme: 22 Ocak 2026 18:07 ahaber.com.tr

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, İran’da yaşanan yakından takip ettiğini belirterek Türkiye’nin İran’ın huzur ve istikrarını önemsediğini vurguladı. Erdoğan aryıca Türkiye’nin İran’a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını da belirtti.