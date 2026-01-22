Başkan Erdoğan: Dünya dediğimize geliyor yeni düzende kutupbaşı olacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

"Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunan herkese canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonumuzun bünyesindeki 6 federasyon 60 dernek 500 farklı sektör ve mesleği temsil eden 10 bine yakın üyesiyle üretim ve ihracat odaklı yeni iş birlikleri ile ekonomi ve iş dünyamıza daha nice hizmetlerde bulunacağına inanıyorum.

TÜGİK istihdamın artırılmasının yanı sıra genç girişimcilere de önemli destekler sağlıyor. Reel sektördeki kurumsal tecrübeyi, gençlerimizin dinamizmi ve heyecanı ile bir araya getiriyor.

'TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE DOĞRU İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Büyük, güçlü, müreffeh bir Türkiye için iş dünyamızla yol yürümeye Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.

'TÜRKİYE'YE TARİHİNİN EN BÜYÜK BAŞARILARINI TATTIRDIK'

Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık. Fitne duvarlarını yıktık. Önümüze çıkartılan ne kadar engel varsa milletimizle birlikte yürek yüreğe bunların hepsini aştık. Demokrasiden halk ve özgürlüklere, enerjiden eğitime, sağlıktan turizme kadar Türkiye'ye tarihinin en büyük başarılarını tattırdık.

'BİRİLERİ HALEN HAZMETMEKTE ZORLANSA DA ARTIK KENDİ TEKNOLOJİSİNİ ÜRETEN, İHRAÇ EDEN BİR TÜRKİYE GERÇEĞİ VAR'

Birileri halen hazmetmekte zorlansa da artık kendi teknolojisini üreten, tasarlayan, geliştiren ve bunları dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var. Büyüme ve ihracat rakamlarında rekorlar kıran bir Türkiye gerçeği var. Mevcut pazarlara yenilerini ekleyen, küresel konumunu günden güne perçinleyen bir Türkiye gerçeği var. Fabrikası yok dedikleri milli elektrikli aracımız TOGG ülkemizin yanı sıra artık Avrupa'daki yolları da süslüyor.

'DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA BÜYÜK RAĞBET GÖRÜYOR'

Balıklar ürküyor iddiasıyla karşı çıktıkları mühendislik harikası savunma ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında büyük rağbet görüyor. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımız ve daha nicesi siparişlere yetişemiyor. İş insanlarımız, firmalarımız, yatırımcılarımız, ülkemizin ticaret hacminin artmasında önemli roller üstleniyor.