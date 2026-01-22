Bakan Yerlikaya Ezidi temsilcileri ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ezidi toplumu temsilcilerini kabul etti. Görüşmeye dair Bakan Yerlikaya açıklamasında "Karşılıklı anlayış, diyalog ve iş birliği temelinde; talep, beklenti ve görüşlerini dinleyerek istişarelerde bulunduk. Bu kadim topraklardaki birlikte yaşama kültürümüz; farklılıkları zenginlik bilen, her bir vatandaşını eşit gören köklü bir devlet ve millet iradesine dayanır" dedi.

"EZİDİ VATANDAŞLARIMIZ BU ZENGİNLİĞİN AYRILMAZ BİR PARÇASI"

Bakan Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Zafer Sırakaya, Batman Milletvekilimiz Ferhat Nasıroğlu, Bingöl Milletvekilimiz Zeki Korkutata ve Midyat Belediye Başkanımız Veysi Şahin ile birlikte Ezidi toplumu temsilcilerini kabul ettik. Karşılıklı anlayış, diyalog ve iş birliği temelinde; talep, beklenti ve görüşlerini dinleyerek istişarelerde bulunduk. Bu kadim topraklardaki birlikte yaşama kültürümüz; farklılıkları zenginlik bilen, her bir vatandaşını eşit gören köklü bir devlet ve millet iradesine dayanır. Ezidi vatandaşlarımız da bu zenginliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Din ve vicdan hürriyetinin korunması, toplumsal huzur ve kardeşlik ikliminin güçlendirilmesi, kapsayıcı devlet anlayışımızın temelidir. Bu anlayışla, toplumumuzun tüm kesimleriyle istişare halinde olmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, Kıymetli Milletvekillerimize, Değerli Midyat Belediye Başkanımıza ve görüşlerini bizlerle paylaşan Ezidi toplumu temsilcilerine teşekkür ediyorum."

