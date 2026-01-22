Ayn El-Arab'da YPG'den alçak saldırı! Sivilleri katledip cesetleri tek tek saydılar
Hain terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG Şam ile varılan ateşkese rağmen kanlı saldırılarını sürdürüyor. Ayn el-Arab bölgesinde SDG'li teröristler, öldürdükleri sivillerin cenazelerini kayda alıp saydılar. A Haber'de Arka Plan programına katılan uzman isimler konuya dair dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.
Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinde SDG'li teröristlerin öldürdükleri sivillerin cenazelerini saydıkları ortaya çıktı.
2 gün önce Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet ile SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, SDG ile varılan son mutabakat kapsamında, TSİ 20.00'den itibaren geçerli olmak üzere tüm askeri operasyon bölgelerinde 4 gün süreyle ateşkes ilan edildiği belirtildi.
Ancak bu ateşkese rağmen hainm terör örgütü YPG/SDG alçak saldırılarını sürdürüyor. Teröristler bu kez Ayn El-Arab'da kanlı bir saldırı gerçekleştirdi.
Ayn el-Arab bölgesinde sivilleri öldüren SDG'li teröristler, sivillerin cenazelerini bir araya getirdi. SDG'li teröristlerin, öldürdükleri sivilleri video kaydına alıp saydıkları ortaya çıktı.
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına katılan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ve Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu terör örgütünün bu alçaklığına dair dikkat çeken değerlendirmeler bulundu.
SURİYE ORDUSU BEKLEMEMELİ!
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer'in değerlendirmesi şu şekilde:
Aslında gerçekten her ne kadar bu ateşkes insani olarak Suriye ordusu tarafından gerçekleştirilmiş olsa da bunu insanları katletmek için kullanıyor PKK, Suriye PKK'sı. Yani bence Suriye ordusu beklememeli yani, derhal oradaki sivil halkın hayatını kurtarmak zorunda yani devletin görevi budur. Yani bu dördüncü günü filan beklememeleri gerekir, derhal dalmaları lazım. Yoksa daha çok insanı katledecekler. Bir de ben bu videoyu izledim, sayıyorlar bile bir de tek tek.
Sesi yok tabii, verilmesin de zaten. Kaç kişi öldürdüklerini bir de sayıyorlar filan yani böyle çok alçakça eylemler yapıyorlar. Rakka'da da keskin nişancı tüfekleriyle halkın üzerine ateş açtılar. Ayn İsa da, aynı şekilde. Yani nerede bunlar çekilmek zorunda kalıyorlarsa hırslarını, hınçlarını, öfkelerini halkı öldürerek gidermeye çalışıyorlar. Tam bir insanlık düşmanı cani bir örgütle karşı karşıyayız ve tabii çok büyük oranda güç, insan kaybettiler, artık tutunacak tarafları da yok ama neticede belli olan nihai sona bir an önce Suriye ordusunun ulaşması gerektiğini düşünüyorum.