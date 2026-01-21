Suriye’de 4 günlük ateşkes başladı! A Haber Süleyman Şah türbesi arazisinde

"Elbette ki Karakozak Köprüsü'nün bulunduğu noktada YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı nedeniyle köprünün bir kısmında hasar oluşmuş durumda. Suriye ordusu oradan ilerlemek için köprünün o hasar alan kısmını toprakla örterek ilerledi ama birçok noktada da el yapımı patlayıcı ve mayınların olduğunu ifade edelim. Geride bıraktığımız saatlerde mayınlar nedeniyle ne yazık ki Suriye ordusundan iki asker hayatını kaybetti. Diğer yandan mayınları tarama faaliyeti devam ediyor ama Süleyman Şah Türbesi'nin etrafı özellikle çok yoğun bir şekilde el yapımı patlayıcı ve mayınla döşenmiş durumda.

Suriye 'de çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerde kritik bir dönemece girildi. Suriye yönetimi ile örgüt arasında varılan mutabakat kapsamında 4 günlük ateşkes resmen başladı. Ateşkes kararı, Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü kapsamlı operasyonların ardından geldi. Rakka ve Deyrizor'un tamamen kontrol altına alınmasıyla birlikte sahada dengeler değişirken, güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bu kritik süreçte A Haber, Süleyman Şah Türbesi 'nin bulunduğu Karakozak köyünden gelişmeleri anbean aktardı.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

SIRRİN HATTI VE TÜNELLERDEN GELEN SALDIRILAR

YPG'li teröristler bir taraftan da Sırrin hattındaki tünellerden çıkarak Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Karakozak Köprüsü civarına saldırarak orada da ateşkesi ihlal etmeye çalışıyorlar. Suriye ordusu da o terör hedeflerini, özellikle tünelleri, bu saldırılara karşılık vererek vuruyor; bunu ifade edelim. Tabii o köy içerisinde, Süleyman Şah Türbesi'nde teröristler yıllardır işgal etmeye devam ediyordu. YPG varlığı artık Karakozak Köprüsü'nde sona erdi ve Süleyman Şah Türbesi civarında da teröristler oradan süpürüldü ve Sırrin hattına doğru bir süpürme gerçekleştirdi Suriye ordusu.

"O TÜNELLER OLDUKÇA RİSK OLUŞTURUYOR"

YPG'li teröristler oradan kaçarak çekildiler. Ardından da şimdi hem Haseke hem de Tel Tamir noktasında geride bıraktığımız günlerde çatışmalar vardı; gün içerisinde o bölgelerde de çatışma yoktu ama teröristler sadece Sırrin hattının bulunduğu noktadan Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu noktalara saldırı girişiminde bulunuyor. Özellikle o tüneller oldukça risk oluşturuyor ve bir taraftan da çok yoğun bir şekilde el yapımı patlayıcı ve mayın bulunuyor.

Savunma Bakanlığı Medya İletişim Dairesi bir açıklama yaptı, bu açıklamaları da sizlerle paylaşmak isterim. Açıklamada şu ifade ediliyor: Ordu güçleri Haseke kırsalında Yarubiye sınır kapısı yakınlarında el yapımı patlayıcıların ve insansız hava araçlarına ait mühimmatların üretildiği bir atölye buldu.