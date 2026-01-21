Külliye'de Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi | İşte masadaki başlıklar...

(Foto: AA)

İŞTE MASADAKİ BAŞLIKLAR...

Siyasetin kalbinin atacağı bu görüşmede, bölgesel gelişmelerden terörle mücadeleye kadar pek çok kritik başlığın masaya yatırılması bekleniyor.

GÜNDEMDE SURİYE VE TERÖRLE MÜCADELE VAR

İki liderin Beştepe'deki buluşmasında en önemli gündem maddelerinden birini Suriye'deki son durum oluşturuyor. Detayları aktaran A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, "Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamlı bir şekilde ele alınacağını belirtti. Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde dile getirdiği, "SDG başkadır, Suriye'de yaşayan Kürtler başkadır. SDG, Kürtleri temsil etmiyor" şeklindeki sert duruşunun bu görüşmede de yansımaları olması bekleniyor.

NUSAYBİN'DEKİ PROVOKASYON MASADA

Görüşmenin bir diğer önemli başlığı ise Nusaybin'de yaşanan bayrak provokasyonu olacak. YPG'li teröristlerin Türk bayrağına yönelik saldırısının ardından Ankara'dan gelen peş peşe tepkilerin ardından, bu konuda atılabilecek yeni adımların iki lider tarafından değerlendirileceği öngörülüyor.

GAZZE VE BARIŞ MASASI

Ortadoğu'daki insani dram ve barış arayışları da liderlerin ajandasında üst sıralarda yer alıyor. Hatice Kübra Bal, MHP Lideri Bahçeli'nin grup toplantısında vurguladığı, "Barışın başı Türkiye'dir, Türkiye'nin başı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır" ifadeleri ışığında, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine kurulması muhtemel barış masası ve Türkiye'nin bu süreçteki kurucu rolünün de Külliye'de detaylandırılacağını aktardı.