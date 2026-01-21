Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 13 kişi için gözaltı kararı

İstanbul'da, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

RÜŞVET VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturma sürüyor.