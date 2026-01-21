Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 13 kişi için gözaltı kararı
İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, “zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken, 1 kişinin arandığı bildirildi.
İstanbul'da, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.
RÜŞVET VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturma sürüyor.
13 KİŞİDEN 12'Sİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.
BAŞKAN DA TUTUKLANMIŞTI
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da yer aldığı 20 kişi tutuklanmış, 10 kişi yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.