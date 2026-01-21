Bayrak provokasyonunda 14 gözaltı! 50 kişi hakkında yakalama kararı

Sınırda Türk Bayrağı'na yönelik alçak bir saldırı gerçekleşti (X)

"TEHDİTLERE KARŞILIK VERİRİZ"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Suriye tarafında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya sert tepki gösterdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının milletin huzurunu hedef alan ve terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları sabote etmeye yönelik açık bir provokasyon olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine ve milli mukaddesatına yönelik her tehdidin kararlılıkla karşılık bulacağını belirten Duran, bu tür eylemlerin devletin kararlılığını ve milletin birlik beraberliğini zayıflatamayacağını ifade etti.

"KARARLILIĞIMIZI ZAYIFLATAMAZSINIZ"

Açıklamada, "Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir" denildi.

Olayla ilgili olarak ilgili kurumlar tarafından derhal soruşturma başlatıldığını bildiren Duran, saldırının failleri ve arkasındaki yapıların hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemlerin gecikmeksizin uygulanacağını kaydetti. Duran, hiçbir saldırı ve provokasyonun cezasız kalmayacağının altını çizdi.