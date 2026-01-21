Bayrak provokasyonunda 14 gözaltı! 50 kişi hakkında yakalama kararı
Mardin’in Nusaybin–Kamışlı sınır hattında YPG/SDG destekçilerinin Türk bayrağını hedef alan provokatif eylemi büyük tepki çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 14 kişinin gözaltına alındığını, 35 kişi hakkında tutuklama, 50 kişi için yakalama kararı bulunduğunu açıkladı.
Terör örgütü YPG/SDG sempatizanlarının Mardin'in Nusaybin–Kamışlı sınır hattında, geçişlere kapalı sınır kapısında şanlı Türk bayrağını hedef alan provokatif eylemi kamuoyunda infiale yol açtı.
Milli değerleri hedef alan bu alçak saldırı sert sözlerle kınanırken, provokasyonu gerçekleştirenlere teker teker gözaltına alınıyor.
14 KİŞİ GÖZALTINDA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bayrak provokasyonunda 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan Bakan Tunç 35 kişi hakkında tutuklama, 50 kişi için yakalama kararı olduğunu açıkladı.
"TEHDİTLERE KARŞILIK VERİRİZ"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Suriye tarafında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya sert tepki gösterdi.
Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının milletin huzurunu hedef alan ve terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları sabote etmeye yönelik açık bir provokasyon olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine ve milli mukaddesatına yönelik her tehdidin kararlılıkla karşılık bulacağını belirten Duran, bu tür eylemlerin devletin kararlılığını ve milletin birlik beraberliğini zayıflatamayacağını ifade etti.
"KARARLILIĞIMIZI ZAYIFLATAMAZSINIZ"
Açıklamada, "Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir" denildi.
Olayla ilgili olarak ilgili kurumlar tarafından derhal soruşturma başlatıldığını bildiren Duran, saldırının failleri ve arkasındaki yapıların hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemlerin gecikmeksizin uygulanacağını kaydetti. Duran, hiçbir saldırı ve provokasyonun cezasız kalmayacağının altını çizdi.
"BEDELİNİ MUHAKKAK ÖDEYECEKLER"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir." ifadelerini kullandı.