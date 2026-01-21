Başkan Erdoğan'dan ortak rapor açıklaması: Meclisimizde kurulan komisyon nihai raporuna uzlaşı temelinde kaleme alıyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Erdoğan, "Meclisimizde kurulan komisyon nihai raporuna uzlaşı temelinde kaleme alıyor. İnşallah siyasete ufuk çizecek, siyaset kurumuna yol gösterecek bir raporun ortaya çıkacağına inanıyorum. " dedi.
Cumhur ittifakı olarak ilk günkü gibi durduğumuz yerde sapasağlam duruyor,bu milletin 40 yıldır kanayan yarasını sarmanın samimi mücadelesini veriyoruz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...