Başkan Erdoğan ile Trump görüştü: Gündemde Suriye, Gazze ve terörle mücadele var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede Suriye’nin toprak bütünlüğü, DEAŞ’la mücadele ve Gazze’de barış çabaları öne çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Suriye ve Gazze olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.

"TÜRKİYE SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerinin mevcut durumu ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayarak, Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Görüşmede ayrıca DEAŞ ile mücadele ve Suriye'deki hapishanelerde bulunan DEAŞ'lı teröristlerin durumu da değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm unsurlarıyla kalkınan, terörden arındırılmış ve huzurlu bir Suriye'nin yalnızca bölge halkı için değil, aynı zamanda bölgesel istikrar açısından da kritik önemde olduğunu dile getirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabaların sürdüğünü belirterek, Türkiye'nin bu süreçte ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeye devam edeceğini söyledi. Erdoğan, Gazze Barış Kurulu'na daveti dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.