Başkan Erdoğan ile Shaquille O'Neal arasında samimi diyalog: Selamun aleyküm

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile İstanbul Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya gelerek, basketbol oynadı. Gerçekleşen görüşmede Erdoğan ile Shaquille O'Neal, imzaladıkları basketbol toplarını da birbirlerine hediye etti.

Erdoğan ve O'Neal, genç sporcularla fotoğraf çektirdi. İkilinin Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldiği anların görüntüleri servis edildi.

O'NEAL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A: SELAMUN ALEYKÜM



Shaquille O'Neal, Başkan Erdoğan'ı salonda görünce "Selamun Aleyküm" dedi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan "Aleyküm Selam" yanıtı verdi.