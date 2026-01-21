Başkan Erdoğan ile Shaquille O'Neal arasında samimi diyalog: Selamun aleyküm
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı ünlü basketbolcu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı. Kısa süre basketbol oynayan ikili, imzaladıkları topları birbirlerine hediye etti ve genç sporcularla fotoğraf çektirdi. O’Neal, Erdoğan’ı “Selamun Aleyküm” diyerek selamladı. İşte buluşma anları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile İstanbul Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya gelerek, basketbol oynadı. Gerçekleşen görüşmede Erdoğan ile Shaquille O'Neal, imzaladıkları basketbol toplarını da birbirlerine hediye etti.
Erdoğan ve O'Neal, genç sporcularla fotoğraf çektirdi. İkilinin Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldiği anların görüntüleri servis edildi.
O'NEAL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A: SELAMUN ALEYKÜM
Shaquille O'Neal, Başkan Erdoğan'ı salonda görünce "Selamun Aleyküm" dedi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan "Aleyküm Selam" yanıtı verdi.
"DAHA ÖNCEDEN TANIŞIYOR MUYDUNUZ?"
Toplu fotoğraf çekimi sırasında Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na "O'Neal'la daha önceden tanışıyor mydunuz?"sorusunu sordu.
Türkoğlu, "Tanışıyorduk efendim çok karşılıklı oynadık"dedi.
HEDİYELEŞTİLER
Erdoğan ve Shaquille O'Neal'in birbirlerine imzaladıkları basketbol toplarını hediye ettiği görüldü.