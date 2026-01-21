Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Brezilya lideri ile telefonda görüştü: Silva'ya Gazze teşekkürü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Brezilya’nın Gazze soykırımına sessiz kalmamasını takdirle karşıladıklarını, Türkiye’nin Gazze’de kalıcı barışı tesis edecek tüm girişimleri önemli bulduğunu ifade etti.