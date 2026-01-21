Balıkesir 4,5'in ardından peş peşe sarsıntılar! Şükrü Ersoy A Haber'de: Yeni deprem silsilesinin başlangıcı olabilir

Bir taraftan önlemler alınıyor, bir taraftan sarsıntılar devam ediyor. Yer bilimcilerin de öngördüğü gibi bölgedeki hareketlilik ara ara orta ve orta üstü büyüklükteki depremlerle devam edebilir deniyordu ve aynı şekilde oldu. Balıkesir Valiliği ve AFAD aracılığıyla yapmış olduğu ilk saha taramalarına göre şu ana kadar olumsuz bir bilgi henüz daha Valilik ve AFAD'a ulaşmış değil ama tabii ki bölgedeki ekipler taramalarını sürdürüyorlar. Biz de konunun takipçisiyiz; herhangi bir problem veya gelişme olursa aktarmayı sürdüreceğiz."

"Yine Sındırgı'da meydana geldi ki deprem fırtınasının yaşandığı bir bölgemizdi orası. Çevre illerden de hissedildi; Bursa, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir'in belli bir kısmında da hissedilen bu deprem yerin 11,58 kilometre derinliğinde meydana geldi. 4,5 büyüklüğünde tespit edildi. Tabii ki bölgede yaşanan Ağustos ve Eylül ayındaki depremlerin ardından bir deprem fırtınası şeklinde devam ediyordu. Zaman zaman da aralıklı olarak orta ve orta büyüklüğün üzerindeki depremleri de bölge halkı yaşamaya devam ediyordu.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

"YENİ BİR DEPREM SİLSİLESİNİN BAŞLANGICI OLABİLİR"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy Sındırgı'da gerçekleşen 4.1 ve 4.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından A Haber'e konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Ersoy'un açıklamalarından satır başları...

"Bugün üçüncü kez 4'ün üzerinde deprem oldu. Daha önceki yorumlardan hatırlayacağınız üzere, ben buradaki depremlerin tektonik depremler değil, yer kabuğunun altındaki magma ve hidrotermal sokulumlar neticesinde depremler olduğunu söylemiştim. Yine aynı şeyi söylüyorum çünkü bugünkü üç tane deprem bir fay üzerine denk gelmiyor. Sındırgı'nın güneydoğusunda, daha önce meydana gelen binlerce depremin arasındaki depremler bunlar, merkez üsleri onu gösteriyor. Dolayısıyla bunların bu şekilde devam edeceğini, belki yeni bir silsile başlamış olabilir yani yeni bir art arda gelecek deprem silsilesinin başlangıcı olabilir.

"DEPREMLER DEVAM EDEBİLİR"

Yani bu üç taneyle kalmayabilir, devam edebilir ama dikkat ederseniz 10 Ağustos'tan beri devam eden depremlerde büyük depremler yaşanmıyor, çok sayıda hissedilebilir deprem meydana geliyor. Çünkü magmatik ve hidrotermal kökenli depremlerin karakteri böyle. Diğer tektonik depremlere benzemez. Mesela İstanbul'da beklediğimiz depremlerin seyri böyle değildir. Çünkü onlar tektonik depremler, dolayısıyla burayı farklı yorumlamak gerekiyor. Batı Anadolu buradan ibaret değil tabii ki, hemen kuzeyinde Simav fayı var, orada önemli tektonik depremler olabilir ama buradaki, Sındırgı güneydoğusundaki yerler büyük bir fay zonu üzerine denk gelmemekle birlikte dağınık bir merkez üssü sergiliyor. Bu da bize gösteriyor ki yer kabuğu içerisindeki bir zorlama... Nasıl bir zorlama? Hidrotermal ve magmatik bir zorlamanın, yani volkanik kökenli bir zorlamanın işareti. O ne demek? Üstünde yaşadığımız soğuk, sert, kırılgan yer kabuğunun altında daha sıcak, daha esnek bir malzeme var. Buradaki faaliyetlere ilişkin bir zorlama neticesinde bu faylar... depremler oluyor.

"DEPREM SİLSİLESİNİN BAŞLANGICI OLABİLİR"

Dolayısıyla ben bunların kökenini, oluşum nedenini tektonik bulmuyorum. Magmatik kökenli olduğunu düşünüyorum. Ama dileriz ki bu üç taneyle nihayetlenir ama belki de önümüzdeki günler içerisinde devam edecek bir silsile başlamış olabilir. O sadece bir öngörü bu. Doğru olup olmadığını önümüzdeki günler içerisinde görürüz.

"KÜME ŞEKLİNDE YIĞILMA OLDU"

Simav fayı dediğimiz aktif bir fayın güneyinde bunlar. Faya denk gelmiyorlar. Çok sayıda yani binlerce oldu, hatırlarsanız on... aylarca süren her gün 4-5 tane hissedilebilir deprem aslında orada yaşayan insanlar için biraz sinir bozucu. Düşünsenize, bir gün içinde 3 tane hissedilebilir deprem, siz hissediyorsunuz fakat herhangi bir zarar vermesi mümkün değil çünkü büyük depremler değil. Maksimum üretti zaten. İki tane 6'nın üzerinde deprem üretti biliyorsunuz. Bir tanesi Sındırgı'da zaten onunla başladı. Belki o tektonik olabilir çünkü tam Sındırgı'nın orada fayın üzerine denk gelen 6.2 büyüklüğündeki depremdi. Ama ondan sonrakiler öyle bir seyir izlemedi, bir fay üzerine devam etmedi. Fay üzerine devam etseydi orada 6.5 - 7 büyüklüğünde Simav fayı üzerinde depremler meydana gelebilirdi. Fakat öyle bir seyir izlemedi. Tamamen onun güneyinde, faylardan yoksun ama volkanik bir arazi üzerinde bir deprem ne diyeyim, kümesi şeklinde yığılma oldu."