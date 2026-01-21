Bakan Yerlikaya duyurdu! 9 ilde suç örgütlerine baskın: 89 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 kentte, 9 ayrı suç örgütüne yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarla 89 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 kentte, 9 ayrı suç örgütüne yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarla 89 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle: "9 ilde 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 89 şüpheliyi yakaladık

Şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 7 Milyar 29 Milyon TL hesap hareketi olduğu tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait; 7 adet ev, 5 adet arsa, 508 adet banka, 6 adet kripto cüzdan hesabına ve 50 Milyon TL paraya el konuldu.

Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik.

- 65'i TUTUKLANDI.

- 22'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

- Giresun'da; sosyal medya hesapları üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

- Tokat'ta; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,

- Adana ve Diyarbakır'da; silah kaçakçılığı yaptıkları,

- Antalya, Manisa, Sivas ve Iğdır'da; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri,

- Ankara'da; tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz❗

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."