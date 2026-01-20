Türk Bayrağı'na alçak saldırıya Ankara'dan jet yanıt: Adli soruşturma başlatıldı

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının milletin huzurunu hedef alan ve terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları sabote etmeye yönelik açık bir provokasyon olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti 'nin güvenliğine ve milli mukaddesatına yönelik her tehdidin kararlılıkla karşılık bulacağını belirten Duran, bu tür eylemlerin devletin kararlılığını ve milletin birlik beraberliğini zayıflatamayacağını ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili olarak ilgili kurumlar tarafından derhal soruşturma başlatıldığını bildiren Duran, saldırının failleri ve arkasındaki yapıların hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemlerin gecikmeksizin uygulanacağını kaydetti. Duran, hiçbir saldırı ve provokasyonun cezasız kalmayacağının altını çizdi.

Açıklamada, "Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir" denildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

Paylaşımda "Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer veren Bakan Tunç'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Diğer yandan; Suriye'nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir. Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir. Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır."

"HEDEFLERİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ SEKTEYE UĞRATMAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından alçak saldırıya tepki gösterdi. Bakan Yerlikaya skandalın milletin birlik ve beraberliğini hedef alan, Terörsüz Türkiye sürecini sekteye uğratma çabasından başka bir şey olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Nusaybin–Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyoruz. Bu alçak provokasyon, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan, Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzü sekteye uğratma çabasından başka bir şey değildir.

Bu provokatörler aklından çıkarmasın. Ay yıldızlı bayrağımız, şehitlerimizin emaneti, milletimizin namusudur. Bayrağımız için milletimizin her bir ferdi şehadete yürümekten asla geri durmaz. Bayrağımıza uzanan her kirli el, tarih boyunca hak ettiği cezayı bulmuştur ve her daim bulacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın! Kardeşliğimize pusu kuranlara karşı en büyük cevabımız; daha fazla kenetlenmek, Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalışmaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bayrağımıza yönelik skandala tepki göstererek "Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum." dedi ve şöyle devam etti:

Birliğimize, beraberliğimize ve milletimizin huzuruna kast eden bu menfur girişiminin; kardeşliğimize gölge düşürmesine, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz. Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır. Aziz milletimiz; her türlü fitneye, tahrike ve nifak girişimine karşı sağduyusuyla dimdik duracak, kardeşliğimiz en güçlü bağımız olmaya devam edecektir. Olayın failleriyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmış olup, bu alçaklığı planlayan ve uygulayanlar hukuk önünde mutlaka hesap verecek, bayrağımıza karşı gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı: Nusaybin'de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.