Başkan Erdoğan NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal ile bir araya geldi!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal ile bir araya geldiği anlara ait fotoğrafları paylaştı. Başkan Erdoğan, paylaşımında basketbol topu ve Türkiye bayrağı emojilerine yer verdi.
SAMİMİ GÖRÜNTÜLER
Basketbol dünyasının efsane isimlerinden olan O'Neal ve Başkan Erdoğan basketbol topunu imzalarken parkede samimi görüntüler ortaya çıktı.
SOHBET ETTİLER
Parke üzerinde elinde basketbol topuyla poz veren iki isim tokalaşarak sohbet etti.