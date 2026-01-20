Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal ile bir araya geldi!

Başkan Erdoğan NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal ile bir araya geldi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal ile bir araya geldiği anlara ait fotoğrafları paylaştı. Başkan Erdoğan, paylaşımında basketbol topu ve Türkiye bayrağı emojilerine yer verdi.