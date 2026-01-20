Bakan Fidan'dan Suriye ve Gazze açıklaması!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "18 Ocak Mutabakatının tüm zorluklara rağmen hayata geçmesi Suriye'nin birliği, bütünlüğü adına önemli bir işlev görecektir. 10 Mart Mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Fidan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'a Gazze Kurulu davetiyle ilgili de konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından derlenenler:

"18 OCAK MUTABAKATI KIYMETLİDİR"

Suriye'deki tarafların kendi iradeleriyle bir araya gelmesini desteklediklerini belirten Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz 10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz. Esas itibarıyla bizim baktığımız konu bir mutabakat olması. Yani Suriye'deki tarafların kendi iradesiyle bir mutabakatı kabullendikten sonra, biz hani Türkiye olarak belli konularda rezervimiz olsa da aslında onu bir kenara bırakıp oluşan ortak mutabakatı desteklemeyi daha öncelikli bir politika olarak tercih ediyoruz. Onun için 18 Ocak'ta tarafların ulaşmış olduğu ve Ahmet Şara'nın da deklare ettiği bu mutabakatın ben kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunun hayata geçirilmesi, bunun için gerekli fedakarlıkların yapılması fevkalade önemli."

"Kürt Kardeşlerimizin Haklarının Verilmesi Önemli"

Suriye'deki Kürt vatandaşların haklarına ilişkin kararnameyi değerlendiren Fidan, geçmişteki girişimleri hatırlatarak şunları söyledi:

"Buna paralel olarak, onun hemen öncesinde Ahmet Şara tarafından çıkarılan kararnameyle gerçekten çok uzun yıllardır Esad döneminde belli konularda mahrum edilmiş Kürt kardeşlerimizin haklarının verilmiş olması da fevkalade önemli. Hatırlayacak olursanız özellikle vatandaşlık verilmeyen birçok Kürt kardeşimizin vatandaşlığını alması için iç savaş öncesi Esad döneminde de Cumhurbaşkanımızın o yönde girişimleri olmuştu. Bizler o dönemde Özel Temsilciyken müteaddit defalar gittiğimizde her seferinde bu konuları gündeme getiriyorduk. Ama bu konular nihayet o dönem bizim çabalarımıza rağmen sonuçlanmamıştı. Şimdi Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın ortaya koyduğu kararname hem kültürel hakların garanti altına alınması hem vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmesi, daha ait hissetmesi açısından fevkalade önemli."

SURİYE'NİN BİRLİĞİ VE DEAŞ TEHDİDİ

Fidan, Suriye'nin geleceğine dair beklentilerini ve terörle mücadeledeki kararlılığı şu sözlerle aktardı:

"Arkasından ortaya konan 18 Ocak mutabakatının bütün zorluklarına rağmen hayata geçmesinin, ben Suriye'nin birliği ve bütünlüğü adına fevkalade önemli bir işlev göreceğine inanıyorum. Fakat bu esnada tabii sürekli oynanan DEAŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle açıkçası karşılıyoruz. Burada Türkiye, DEAŞ'la mücadelede her zaman için ön saflarda yer almıştır. Suriye'nin yeni yönetimiyle de büyük bir iş birliği ruhu içerisinde bunu ilerletmeye devam edecektir."

"TÜRKİYE HER ZAMAN İÇİN YAPICI ROLDE"

ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrak ile yaptığı görüşmeye değinen Fidan, Şam'daki kritik süreci şöyle özetledi:

"Bu sabah erken saatlerde Suriye Özel Temsilcisi Sayın Tom Barrak'la da bir araya geldik, bir görüşme yaptık. O kendisi dün Şam'da yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini verdi. Dün gün boyu kritik gelişmeler oldu malumunuz. Her iki tarafla da görüştü ve her iki taraf da bu sefer üçlü bir araya gelerek Şam'da görüştü. SDG tarafı, Şam yönetimi ve Amerika'nın bir araya gelmesiyle yapılan görüşmeler oldu, uzun görüşmeler. Bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik. Onlar da bu konuları takdirle açıkçası karşılıyorlar. Bu konuda çalışmaya devam edeceğiz."

GAZZE İÇİN BARIŞ KURULU VE TÜRKİYE'NİN KARARI

Başkan Erdoğan'ın "Barış Kurulu"na davet edilmesi ve Gazze diplomasisine dair Bakan Fidan şunları kaydetti:

"Birçok ülkeye davetiye gittiğini görüyoruz. Bize de geldi. Cumhurbaşkanımız kurucu üye olarak davet ediliyor Türkiye adına Barış Kurulu'na. Biliyorsunuz devlet başkanları ve hükümet başkanları düzeyinde Barış Kurulu oluşturuluyor. Buranın bir kuruluş şartı var, sözleşmesi var. Bununla ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Yani Cumhurbaşkanımız herhalde çok kısa bir süre içerisinde bu konudaki kararlarını verecekler. Ama şunun altını çizmek istiyorum; Cumhurbaşkanımız başından beri Gazze olayının çözülmesi için uluslararası bir seferberliğin olmasını hep savunmuştur. Buna da öncülük etmiştir. Birçok uluslararası arkadaşıyla, partneriyle, kardeşiyle de bunun emeğini, çabasını vermiştir. Şimdi bu türden bir kurulun kuruluyor olması, tabii birtakım eksiklikler olabilir, ona rağmen kıymetli bir gelişme diye açıkçası değerlendiriyoruz."

Fidan, son olarak ortaklarla yapılacak değerlendirmelere vurgu yaparak açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bütün bu ortaklarımızla, kardeşlerimizle; hem bölgemizdeki Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün gibi hem de Türk dünyasındaki kardeşlerimizle hem de Avrupa'daki dostlarımızla bütün bunları değerlendirip bir netice kararımızı vereceğiz. Ama dediğim gibi biz her türlü bu türden çabaları kıymetli buluyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuda uluslararası diplomasiyi seferber etmeye devam edecek. Eğer Gazze'ye ilişkin bir gram fayda sağlıyorsa, Afrika'da bir kişinin hayatını kurtaracaksa Cumhurbaşkanımız bu konulara fevkalade sıcak bakıyor. Ama tabii ki birtakım normların ve Türkiye'nin menfaatlerinin gözetilmesi de önemli. Bütün bunların hepsini değerlendirip Cumhurbaşkanımız bir kararını verecek yakında."