Haberler Gündem Haberleri Bakan Fidan'dan peş peşe diplomasi trafiği: ABD Temsilcisi Barrack'ı kabul etti | Azerbaycan'la kritik temas

Bakan Fidan'dan peş peşe diplomasi trafiği: ABD Temsilcisi Barrack'ı kabul etti | Azerbaycan'la kritik temas

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 11:27 Son Güncelleme: 20 Ocak 2026 11:47 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Ardından Azerbayan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.