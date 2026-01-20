CANLI YAYIN

Bakan Fidan'dan peş peşe diplomasi trafiği: ABD Temsilcisi Barrack'ı kabul etti | Azerbaycan'la kritik temas

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Ardından Azerbayan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.

Görüşmede Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye düzenlediği operasyonlar ve terör örgütünün ateşkes ihlalleri ele alındı.

Ardından Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede konunun bölgesel ve ikili ilişkiler olduğu değerlendiriliyor.

#Tom Barrack #Suriye
