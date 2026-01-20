160 milyar liralık pastaya çöküp telif ödemiyorlar: Türkiye dijital tehditle karşı karşıya

Yerli medya, görünmez kılınma tehdidiyle karşı karşıya. (ahaber.com.tr)

Farklı ülke tecrübeleri de gösteriyor ki…

Sosyal medya şirketleri, telif ödeme yükümlülüğünden kaçınmak için "Biz sadece link veriyoruz" savunması yapıyorlar. Bu iddianın da çürütülmesi mümkün.

İçeriği sıralayan, öne çıkaran, bu yolla reklam geliri üreten aktör artık pasif aracı değildir. İşin özü çok basittir. "Sosyal medya ağı, içerik olmadığında gelir kaybına uğruyor mu?" Cevap "Evet!"

O halde, "Telif yükümlülüğü var" demektir. Neden? Çünkü, içerik ona ait değildir"!

Bu platformların, dijital telif yasası için mücadele veren medya gruplarını by pass etmek için başvurdukları "sinsi taktikler" de yok değil. Örneğin, "Büyük medyayı dışlayan, düşük bedelli gizli sözleşmeler imzalamak suretiyle kolektif yapıyı dağıtma oyunu kurmak" gibi. Bu durumda, "Bireysel anlaşmalar asgari telif tarifesinin altında olamaz" diye genel bir hüküm konulur ve "böl-yönet" plânı boşa çıkarılabilir.

Bahse konu sosyal medya şirketleri telif ödememek için ilgili ülkeyi "ikinci sınıf pazar" durumuna düşürebilmekte, birtakım yenilikleri getirmekten vazgeçmekte, reklam vereni veya tüketiciyi tahrik ederek düzenleyici otorite üzerinde baskı kurulmasını da sağlayabilmekte. Bu noktada "Türkiye'de sunulan hizmetler, eş değer nüfuslu AB ülkeleriyle orantılı olmak zorundadır" kuralı düşünülebilir.

Sosyal medya tekellerine karşı "ahlaki üstünlük kurmanın" yolları da aranabilir. Zira bu platformlar ancak şu üç şeyden çekinir:

1- Gelir modelinin bozulması.

2- Algoritmik yetkilerinin sorgulanması.

3- Meşruiyetlerinin aşınması.

Hâl böyle iken her bir kullanıcıya, "Bu platformda var olmanın bedelini ürettiğiniz özgün içerikle zaten ödüyorsunuz. Farkında mısınız?" söylemi ile yol alınabilir. Neticede evrensel hukuk, "Adil rekabet, kültürel çeşitlilik, medya çoğulculuğu" dengesini gözetir. Bu yolda atılacak genel nitelikli her adım küresel düzeyde de taraftar bulur.