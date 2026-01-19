İBB paraları ile Kıbrıs'ta kirli sarmal! Rabia Karaca'nın ek ifadesi A Haber'de | "Sarı Oda"da 300 bin dolar kaybetti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan ve Ekrem İmamoğlu'nun A Takımının fuhuş ve zehir sarmalını tek tek deşifre eden sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, bugün savcılıkta yeni ifade verdi. Karaca, ifadesi ile Kıbrıs'taki "Sarı Kumar Odası" denilen odada Murat Gülibrahimoğlu'nun 300 bin dolar kaybettiğini söyledi. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan Karaca'nın yeni ifadesine ilişkin detayları aktardı.
İBB'deki yolsuzluk vurgununda hafriyat sahası ve taş ocaklarını tekeline alıp yıllık 200 milyon dolara yakın gelir elde eden firari Murat Gülibrahimoğlu ile aşk yaşadıkları dönemde yurt dışına kumar oynamaya gittiklerini itiraf eden Rabia Karaca"Masadaki dönen rakamlar korkunçtu, beş dakikada 200 bin dolar kaybettiğini net olarak ne yazık ki hatırlıyorum. Bu paralar maalesef İBB'den kazandığı paralardı. Videodaki anlar her şeyi ortaya çıkaracaktır. Telefonumda bulunan 48.526 fotoğraf incelendiğinde tüm bu yaşadığım beni kullandıkları hayat ne yazık ki ortaya çıkacaktır" demişti.
İBB'DEN KIBRIS'A UZANAN KİRLİ AĞ DEŞİFRE OLDU!
"SARI ODADA 30 BİN DOLAR KAYBETTİ"
Karaca ifadesinde Murat Gülibrahimoğlu ile 1,5 sene sevgili olarak ilişki yaşadığını ve birlikte birçok seyahatlerini olduğunu belirterek "Almanya, Münih, Kıbrıs, Bodrum, Kapadokya, Ankara gibi birçok gezimiz oldu ve bu gezilerde de bana birçok hediye aldı. Hatta aldığı hediyeler bazen valize sığmayacak derecedeydi." dedi.