İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, Rabia Karaca tekrar savcılığa gelerek ifade verdi. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda Rabia Karaca gözaltına alınmıştı. Daha öncesinden bir ifade vermişti. Bu ifade neticesinde bazı isimler tekrar gözaltına alınmıştı. Sonrasındaysa bugün yine savcılık makamına gelerek yeniden bir ifade verdi. İfadesinde hayli önemli detaylar var. Dilerseniz o ifadenin satır başlarıyla devam edelim.

Fotoğraf-A Haber

Rabia Karaca şunları söylüyor: "Murat Gülibrahimoğlu ile 1,5 sene sevgili olarak ilişki yaşadım. Kendisiyle birçok seyahatimiz oldu; Almanya, Münih, Kıbrıs, Bodrum, Kapadokya, Ankara gibi birçok gezimiz oldu ve bu gezilerde de bana birçok hediye aldı. Hatta aldığı hediyeler bazen valize sığmayacak derecedeydi."

Ve şöyle devam ediyor: "Murat Gülibrahimoğlu bu tatilimizde bana çok sayıda, söylemiş olduğum gibi, hediye aldı. Hatta hediyelerin valize sığmamıştı. Alışveriş yapmam için bana çok yüksek miktarda döviz verdiğini biliyorum, hatırlıyorum." dedi vermiş olduğu ifadesinde.

Şimdi ifadede diğer öne çıkan başlıklar da çok önemli. Aslında sadece Rabia Karaca'nın değil, Murat Gülibrahimoğlu bu seyahatlerde beraber gittiği tüm iş insanlarının hiçbir para harcamasına izin vermiyor; tam tersi, "tırnak içerisinde" yine Rabia Karaca'nın vermiş olduğu ifade bu, bu seyahatlerin sponsoru olarak Murat Gülibrahimoğlu'nun olduğunu ifade ediyor.