ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan ve Ekrem İmamoğlu'nun A Takımının fuhuş ve zehir sarmalını tek tek deşifre eden sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, bugün savcılıkta yeni ifade verdi. Karaca, ifadesi ile Kıbrıs'taki "Sarı Kumar Odası" denilen odada Murat Gülibrahimoğlu'nun 300 bin dolar kaybettiğini söyledi. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan Karaca'nın yeni ifadesine ilişkin detayları aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca, ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun A Takımının fuhuş ve zehir sarmalını tek tek deşifre etmişti.

RABİA KARACA YENİ İFADESİNDE NE ANLATTI?

İBB'deki yolsuzluk vurgununda hafriyat sahası ve taş ocaklarını tekeline alıp yıllık 200 milyon dolara yakın gelir elde eden firari Murat Gülibrahimoğlu ile aşk yaşadıkları dönemde yurt dışına kumar oynamaya gittiklerini itiraf eden Rabia Karaca"Masadaki dönen rakamlar korkunçtu, beş dakikada 200 bin dolar kaybettiğini net olarak ne yazık ki hatırlıyorum. Bu paralar maalesef İBB'den kazandığı paralardı. Videodaki anlar her şeyi ortaya çıkaracaktır. Telefonumda bulunan 48.526 fotoğraf incelendiğinde tüm bu yaşadığım beni kullandıkları hayat ne yazık ki ortaya çıkacaktır" demişti.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

İBB'DEN KIBRIS'A UZANAN KİRLİ AĞ DEŞİFRE OLDU!

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

"SARI ODADA 30 BİN DOLAR KAYBETTİ"

Karaca ifadesinde Murat Gülibrahimoğlu ile 1,5 sene sevgili olarak ilişki yaşadığını ve birlikte birçok seyahatlerini olduğunu belirterek "Almanya, Münih, Kıbrıs, Bodrum, Kapadokya, Ankara gibi birçok gezimiz oldu ve bu gezilerde de bana birçok hediye aldı. Hatta aldığı hediyeler bazen valize sığmayacak derecedeydi." dedi.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan son gelişmeleri aktardı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, Rabia Karaca tekrar savcılığa gelerek ifade verdi. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda Rabia Karaca gözaltına alınmıştı. Daha öncesinden bir ifade vermişti. Bu ifade neticesinde bazı isimler tekrar gözaltına alınmıştı. Sonrasındaysa bugün yine savcılık makamına gelerek yeniden bir ifade verdi. İfadesinde hayli önemli detaylar var. Dilerseniz o ifadenin satır başlarıyla devam edelim.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

Rabia Karaca şunları söylüyor: "Murat Gülibrahimoğlu ile 1,5 sene sevgili olarak ilişki yaşadım. Kendisiyle birçok seyahatimiz oldu; Almanya, Münih, Kıbrıs, Bodrum, Kapadokya, Ankara gibi birçok gezimiz oldu ve bu gezilerde de bana birçok hediye aldı. Hatta aldığı hediyeler bazen valize sığmayacak derecedeydi."

Ve şöyle devam ediyor: "Murat Gülibrahimoğlu bu tatilimizde bana çok sayıda, söylemiş olduğum gibi, hediye aldı. Hatta hediyelerin valize sığmamıştı. Alışveriş yapmam için bana çok yüksek miktarda döviz verdiğini biliyorum, hatırlıyorum." dedi vermiş olduğu ifadesinde.

Şimdi ifadede diğer öne çıkan başlıklar da çok önemli. Aslında sadece Rabia Karaca'nın değil, Murat Gülibrahimoğlu bu seyahatlerde beraber gittiği tüm iş insanlarının hiçbir para harcamasına izin vermiyor; tam tersi, "tırnak içerisinde" yine Rabia Karaca'nın vermiş olduğu ifade bu, bu seyahatlerin sponsoru olarak Murat Gülibrahimoğlu'nun olduğunu ifade ediyor.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

Şimdi Murat Gülibrahimoğlu hakkında şunları da söylüyor: "Diğer iş adamları da yanındaki sevgililerine hediyeler alırdı; yine bu paralar da Murat Gülibrahimoğlu tarafından verilirdi." diyor ve buna kanıt olarak da o telefonundaki fotoğrafları tek tek yine savcılık makamına sunuyor.

Önemli detaylardan bir başkası ise Kıbrıs'taki kumar odası. Kendisinin tabiriyle "Sarı Kumar Odası", "Gizli Kumar Odası" diye bir oda var bir otelin içerisinde ve bu odanın içerisine sayılı kişiler alınıyor, özel kişiler alınıyor; belli bir davet karşılığında bu odaya girişler yapılıyor. Bunun hakkında da şu cümleleri kullanıyor: "Kumar oynamak için bize özel bir oda tahsis edildi. Odaya girişte korumalar kapıda beklerdi. Murat çok yüksek miktarda, yaklaşık 300.000 dolar kadar bir para kaybetti; Hüseyin Köksal ise yüksek miktarda para kazandı." dedi vermiş olduğu ifadede.

Yine Kıbrıs dönüşü uçakta birçok tanınmış ismin bulunduğunu ifade etti Karaca. O isimler ise Murat Gülibrahimoğlu'nun yanı sıra Hüseyin Köksal, Hakan Karanis, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Nilüfer Batur, Ayşe Sağlam, Merve Eryiğit, Selen Görgüzel gibi isimlerin de bu seyahatlerde onlara eşlik ettiklerini söyledi. Aslında bu isimlerin bazılarını biz ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tanıyoruz; bazılarını ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tanıdığımız isimler olduğunu söyleyelim.

Ve ifadesini şöyle bitirdi: "Yurt dışı tatillerimizde, alışverişlerimizde tüm sponsor Murat'tı. Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal hiçbir zaman para harcamazdı; tüm harcamalar Murat Gülibrahimoğlu'na aittir." dedi vermiş olduğu ifadede. İlerleyen günlerde Rabia Karaca yeni bir ifade verecek mi vermeyecek mi bunlar tabii ki soru işareti fakat bugün itibarıyla tekrar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek yeni bir ifade verdi ve ifadenin de detayları bu şekildeydi diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.

