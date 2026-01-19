Başkan Erdoğan'ın liderliğinde kabine toplanıyor! Ana gündem Gazze Barış Planı ve Suriye
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Ana gündem maddelerinde ise Suriye'de gerçekleşen operasyonlar ve entegrasyon anlaşması, Gazze Barış Kurulu, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki son durum ve ekonomiye dair pek çok başlık masaya yatırılacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2026 yılının yoğun dış politika ve güvenlik gündemini değerlendirmek üzere bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek toplantıda Suriye'de PKK/YPG'ye gerçekleştirilen operasyonlar ve entegrasyon anlaşması, Gazze barış planı, terörle mücadeledeki son durum ve ekonomiye kadar önemli konular görüşülecek.
SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR VE SON DURUM
PKK/YPG terör örgütü Halep'te sivilleri hedef alarak saldırılar düzenlemesinin ardından Suriye ordusu Fırat'ın batısında askeri operasyonlar başlatmıştı. Günlerdir süren çatışmaların ardından Şam yönetimi YPG ile anlaşmanın sağlandığını duyurmasının ardından gözler yeniden 10 Mart mutabakatına da çevrilmiş durumda...
Kabine toplantısında Suriye'deki yaşanan son durum ve YPG unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören mutabakatın uygulanması için yürütülen diplomatik temaslar yer alacak. Suriye ordusunun önce Halep'te, ardından da YPG kontrolündeki diğer bölgelerde sürdürdüğü operasyonlar değerlendirilecek.
GAZZE BARIŞ KURULU
Toplantının bir diğer önemli gündem başlığı ise Gazze'deki ikinci aşama masaya yatırılacak. ABD yönetimi Gazze Ulusal İdare Kurulu, Yürütme Kurulu ve Barış Kurulu olmak üzere üç yeni mekanizma kurulacağını açıkladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu kurucu üyeliğine daveti ve yeni aşamaya geçen Gazze barış planı çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde Suriye'nin yanı sıra Irak'ta sahadaki son durumun da hazırlanan istihbari raporlar ışığında gözden geçirilmesi bekleniyor.
YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE
Ayrıca toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışmalarına devam edilen yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele eylem planında gelinen son aşama da değerlendirilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evlilik yaşı neden yükseliyor? Zeka ve bekarlık arasındaki şaşırtan bağ
- TranslateGemma nedir? Google’ın 55 dilli yeni çeviri modeli tanıtıldı
- ChatGPT’ye kaba yazınca daha iyi yanıt mı veriyor? Araştırma yanıtladı
- KGM 150 personel alımı ilanı yayımlandı: Başvuru tarihleri açıklandı
- Zamlı emekli maaşları hesaplarda: SSK ve BAĞ-KUR'luya gün gün ödeme takvimi
- TOKİ Erzincan kura çekimi saat kaçta? 1.760 konut için büyük gün
- Köpüklü Türk kahvesinin sırrı! Suyun ısısı fincanda fark yaratıyor: İşte püf noktaları
- Aklınızdan geçen önünüze düşüyor! Her yerde aynı şeyi görmenizin nedeni: Beyin illüzyonu
- Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve konusu: Güldüy Güldüy ekibi bu filmde buluştu
- A101 aktüel ürünler kataloğu: 22 Ocak indirimli ürünler listesi: Buharlı temizleyici, matara…
- Dünyanın en çok taraftarı olan kulüpleri! Real Madrid ilk sırada, tek Türk takım ise…
- Karton bardaktaki gizli tehlike: Binlerce plastik vücuda sızıyor