Başkan Erdoğan’ın liderliğinde kabine toplanıyor! Ana gündem Gazze Barış Planı ve Suriye

Giriş: 19.01.2026 05:52 Güncelleme: 19.01.2026 05:59
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Ana gündem maddelerinde ise Suriye'de gerçekleşen operasyonlar ve entegrasyon anlaşması, Gazze Barış Kurulu, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki son durum ve ekonomiye dair pek çok başlık masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2026 yılının yoğun dış politika ve güvenlik gündemini değerlendirmek üzere bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek toplantıda Suriye'de PKK/YPG'ye gerçekleştirilen operasyonlar ve entegrasyon anlaşması, Gazze barış planı, terörle mücadeledeki son durum ve ekonomiye kadar önemli konular görüşülecek.

SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR VE SON DURUM

PKK/YPG terör örgütü Halep'te sivilleri hedef alarak saldırılar düzenlemesinin ardından Suriye ordusu Fırat'ın batısında askeri operasyonlar başlatmıştı. Günlerdir süren çatışmaların ardından Şam yönetimi YPG ile anlaşmanın sağlandığını duyurmasının ardından gözler yeniden 10 Mart mutabakatına da çevrilmiş durumda...

Kabine toplantısında Suriye'deki yaşanan son durum ve YPG unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören mutabakatın uygulanması için yürütülen diplomatik temaslar yer alacak. Suriye ordusunun önce Halep'te, ardından da YPG kontrolündeki diğer bölgelerde sürdürdüğü operasyonlar değerlendirilecek.

GAZZE BARIŞ KURULU

Toplantının bir diğer önemli gündem başlığı ise Gazze'deki ikinci aşama masaya yatırılacak. ABD yönetimi Gazze Ulusal İdare Kurulu, Yürütme Kurulu ve Barış Kurulu olmak üzere üç yeni mekanizma kurulacağını açıkladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu kurucu üyeliğine daveti ve yeni aşamaya geçen Gazze barış planı çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde Suriye'nin yanı sıra Irak'ta sahadaki son durumun da hazırlanan istihbari raporlar ışığında gözden geçirilmesi bekleniyor.

YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE

Ayrıca toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışmalarına devam edilen yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele eylem planında gelinen son aşama da değerlendirilecek.

