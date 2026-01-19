Başkan Erdoğan: Avrupa’da 3’üncü, dünyada ise 7’nci sıraya yerleştik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Hem havalimanını gerçekten halkın yolu hâline getirdik hem de buradan şehir merkezine gidişi modern bir yapıya kavuşturduk. Şimdi bütün bu rakamlarla birlikte yolcu bazında Avrupa’da 3’üncü, dünyada ise 7’nci sıraya yerleştik." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Sevgili Ankaralılar, Ulaştırma Bakanlığımızın değerli mensupları, sektörümüzün değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Esenboğa Havalimanımızın yeni kulesi ve tamamlayıcı tesislerinin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu güzel buluşma vesilesiyle, sizlerin şahsında başkent Ankara'mıza buradan selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.

Bugün açılışını yaptığımız yeni yatırımlarımızın Ankara'mız, ülkemiz, milletimiz ve sivil havacılık sektörümüzün tüm paydaşları için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"23 YILDIR AZİZ MİLLETİN EMANETİNİ OMUZLARIMIZDA TAŞIDIĞIMIZIN BİLİNCİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Hem Esenboğa Havalimanı'mıza hem de Ankara'mıza önemli bir değer katacak bu yatırımlarda emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı şirketimize, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mimar ve mühendisine kadar her bir kardeşime şahsım ve milletim adına yürekten teşekkür ediyorum. İki etaptan oluşan ve ilk etapını başarıyla nihayete erdirdiğimiz bu projeyle; uçuş ve yolcu trafiği başta olmak üzere havacılıktaki başarı grafiğimizi inşallah daha da yukarılara çekeceğiz.

Kıymetli misafirler, burada bir hususu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. Hükümet olarak tam 23 yıldır bu aziz milletin emanetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle çalışıyoruz. Bütün gayretimiz; milletin emanetine halel gelmesin, kardeşliğimize gölge düşmesin, milletimizin başı öne eğilmesin içindir.

"HER PLATFORMDA SÖZÜ GEÇEN BİR TÜRKİYE VAR"

Çeyrek asra yaklaşan iktidarlarımızda, rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen hamdolsun eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik; sağlıktan dış politikaya, eğitimden adalete, savunmadan ulaşıma, sanayiden eğitime her alanda devasa yatırımlara, eserlere ve hizmetlere imza attık. Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdık. Artık her platformda sözü geçen, ne diyeceği ve nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil, takip edilen bir Türkiye var.

Sevda ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya ilk günkü aşkla devam ediyoruz; heyecanımızı yitirmiyor, sevdamızı eksiltmiyoruz. Yeni ümitlerle, daha büyük hedeflerle geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz. İşte bugün, hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz.

Ülkemizi daha yüksek irtifalara çıkarmak için diğer alanlarda olduğu gibi havacılık sektöründe de yoğun çaba harcıyoruz. Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek isterim ki Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz; bu avantajlı konumun sunduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak ve en etkili şekilde değerlendirmek için son 23 yılda büyük yatırımlar yaptık. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye'yi, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık.

2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı, 2024'te hizmete aldığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı ile bugün 58'e çıkardık; inşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60'a yükselecek. Nereden nereye? Aynı dönemde hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e taşıyarak Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik.

"192 ÜLKE İLE HAVA ULAŞIM ANLAŞMASI İMZALAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Önümüzdeki dönemde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü üyesi 192 ülkenin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan, 50 ülkede 60 nokta olan dış hat sayımızı 133 ülkede 356 noktaya çıkardık. Bir başka çarpıcı rakam; 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34,5 milyondu, 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı. Nereden nereye?

Göreve geldiğimizde Ankara Esenboğa Havalimanı'nın hâlini biliyorsunuz; o zaman buradan şehir merkezine gidiş bile hak getiren bir durumdaydı. Hem havalimanını gerçekten halkın yolu hâline getirdik hem de buradan şehir merkezine gidişi modern bir yapıya kavuşturduk. Şimdi bütün bu rakamlarla birlikte yolcu bazında Avrupa'da 3'üncü, dünyada ise 7'nci sıraya yerleştik.

İstanbul Havalimanı'mız geçtiğimiz sene yaklaşık 84,5 milyon yolcuyu misafir ederek yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 2'nci, dünya genelinde 7'nci oldu. Muhalefetin engellemek için elinden geleni yaptığı İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında 550 bin uçak trafiği ile Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor.

Değerli konuklar, bugün sizlerle bir araya geldiğimiz Esenboğa Havalimanı'mız da son 23 yılda önemli bir büyüme sağladı; 2002'de 37.421 uçak ve 2.836.000 yolcu trafiği gerçekleşen Esenboğa'da, 2024 yılında uçak trafiği %159 artışla 96.910'a, yolcu trafiği ise %355 artışla 12.913.753'e ulaştı.