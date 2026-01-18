Uçuşlara olumsuz hava engeli! 38 sefer iptal

18 Ocak 2026, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.01.2026 18:02 Güncelleme: 18.01.2026 18:15
Olumsuz hava koşulları hava trafiğini de etkiledi. A Jet İstanbul'da etkili olan olumsuz hava nedeniyle bugün ve yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden, 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

