İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu! 3 milyar TL’ye el konuldu: 3 yönetim kurulu üyesine gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında operasyon düzelendi.

MASAK tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda yasadışı bahis oyunları üzerinden 3 şüphelinin haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Söz konusu şüphelilerin yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri ve üçüncü kişilerin hesabından nakit çektirerek sisteme dahil ettikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 1.6 milyon TL, 13 bin dolar ele geçirildi. 3 şüpheliye ait banka hesaplarındaki 3 milyar TL'ye el konuldu.

İŞTE GÖZALTINA ALININ İSİMLER

Gözaltına alınan şüpheliler şu şekilde:

Cihan ŞANLI (Adana Demirspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi), Burak SOYLU (HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi) ve Yavuz BAŞSAV