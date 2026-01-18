İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! 3 milyar TL'ye el konuldu: 3 yönetim kurulu üyesine gözaltı
MASAK'ın yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucunda bir şirketin yönetim kurulu üyesi 3 kişinin haksız kazanç elde ederek para aklama suçu işlediği ortaya çıktı. Mali suçlarla mücadele biriminin raporuna dayanan operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, banka hesaplarında bulunan tam 3 milyar TL tutarındaki varlıklara el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında operasyon düzelendi.
MASAK tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda yasadışı bahis oyunları üzerinden 3 şüphelinin haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
3 ŞÜPHELİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Söz konusu şüphelilerin yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri ve üçüncü kişilerin hesabından nakit çektirerek sisteme dahil ettikleri tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 1.6 milyon TL, 13 bin dolar ele geçirildi. 3 şüpheliye ait banka hesaplarındaki 3 milyar TL'ye el konuldu.
İŞTE GÖZALTINA ALININ İSİMLER
Gözaltına alınan şüpheliler şu şekilde:
Cihan ŞANLI (Adana Demirspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi), Burak SOYLU (HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi) ve Yavuz BAŞSAV