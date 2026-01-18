Başkan Erdoğan toplu açılış için Aydın’a gidecek!

Fotoğraf-İHA

Vali Canbolat'ın paylaşımında göre, Başkan Erdoğan 24 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek Aydın Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlarla bir araya gelecek. Canbolat, Aydın için önemli bir gurur günü yaşanacağını vurgulayarak gerçekleştirilecek törene tüm Aydınlıları davet etti.