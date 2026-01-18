Başkan Erdoğan toplu açılış için Aydın'a gidecek!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.01.2026 18:20 Güncelleme: 18.01.2026 18:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ocak cumartesi günü Aydın Şehir Hastanesi ve kent genelinde tamamlanan yatırımların toplu açılışı için Aydın'a gidecek.
AYDIN VALİSİ DUYURDU
Aydın Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan'ın Aydın ziyaretiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.
Vali Canbolat'ın paylaşımında göre, Başkan Erdoğan 24 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek Aydın Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlarla bir araya gelecek. Canbolat, Aydın için önemli bir gurur günü yaşanacağını vurgulayarak gerçekleştirilecek törene tüm Aydınlıları davet etti.
