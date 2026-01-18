Ankara’da sosyal medya operasyonu! Distaste sayfasının yöneticisi yakalandı

18 Ocak 2026, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.01.2026 13:12
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sosyal medyada "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işleyen Distaste isimli sayfanın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut gözaltına alındı. Şahsın dijital materyallerine de el konuldu.

