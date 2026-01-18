Ankara’da sosyal medya operasyonu! Distaste sayfasının yöneticisi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen suç teşkil eden paylaşımlara yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyona imza attı. Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinde faaliyet gösteren ve yaptığı paylaşımlarla tepki çeken "Distaste" kullanıcı adlı sayfanın yöneticisi olduğu tespit edilen Fahrettin Gökberk Akbulut yakalandı.

Savcılık tarafından yürütülen titiz incelemeler sonucunda, söz konusu hesabın paylaşımlarında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunun unsurlarının oluştuğu belirlendi. Toplumsal barışı bozmaya yönelik içerikler ürettiği ve provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen sayfa yöneticisi Akbulut, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Dijital Materyallere El Konuldu Gözaltı işlemleri sırasında şüphelinin ikametinde ve üzerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu. Bilişim uzmanları tarafından incelenecek olan bilgisayar, cep telefonu ve depolama aygıtlarından elde edilecek verilerin, soruşturmanın seyrini derinleştirmesi bekleniyor. İncelemelerin, hesabın başka bağlantıları olup olmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Hesaba Erişim Engeli Getirildi Operasyonun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, suç unsuru taşıyan içeriklerin yayılmasını önlemek amacıyla "Distaste" isimli X hesabına erişim engeli getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

FAHRETTİN GÖKBERK AKBULUT TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sosyal medyada "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işleyen Distaste isimli sayfanın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut tutuklandı.