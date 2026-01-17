Bakan Uraloğlu duyurdu! Toplam pist uzunluğu Ankara-Çorum mesafesine ulaştı

(Foto: ahaber.com.tr)

"BUGÜN 133 ÜLKEDE 356 NOKTAYA UÇUYORUZ"

Havacılık alanındaki bu altyapı gücünü, diplomatik başarılarla da perçinlediklerini belirten Uraloğlu, "2003 yılında yalnızca 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayımızı bugün 175'e çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz." ifadesini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr)

"YOLCU BAZINDA AVRUPA'DA 3.; DÜNYADA İSE 7. SIRADA YER ALDIK"

Bu altyapı ve uçuş ağı hamlelerinin havayolunu kullanan yolcu sayılarının artışına da yıl yıl yansıdığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "2025 yılında transit yolcularla birlikte 247 milyon 163 bine çıkararak; Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık. Bu sayıyla yolcu bazında Avrupa'da 3.; dünyada ise 7. sırada yer aldık. İstanbul Havalimanımız da yaklaşık 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak, tek başına Türkiye nüfusuna yakın yolcuyu misafir ederek büyük bir başarıya imza attı." dedi.