Bakan Yusuf Tekin CHP’nin 'Karnelerden Atatürk fotoğrafı kaldırıldı' iddialası yalanladı
Ağrı’da öğrencilerin tatil sevincine ortak olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP kanadından gelen “Karnelerden Atatürk fotoğrafı silindi” iddialarını sert bir bir dille yalanladı. İlkokul 1 ve 2. sınıflarda dağıtılan belgenin klasik karne değil, 'gelişim raporu' formatında olduğunu hatırlatan Bakan Tekin, teknik bir detayın siyasi malzeme yapılmasına sert çıktı: “Atatürk hassasiyetimizi sorgulayan bu manipülatif zihniyeti kınıyorum.”
2025-2026 Eğitim-Öğretim yılının ilk dönemi tamamlandı. 18 milyon öğrenci, bugün karne heyecanı yaşadı. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında muhalefet tarafından ortaya atılan 'karnelerden Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı' iddialarını yalanladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine, karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren 'gelişim raporu' verildiğini belirten Yusuf Tekin, özellikle CHP'nin 'Karnelerden Atatürk fotoğrafı kaldırıldı' iddialarıyla ilgili de açıklama yaptı.
Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların emanetine, maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekle mükellefiz. Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Şimdi bu yeni bir uygulama, bu da karnemiz.
"KARNELER ÜZERİNDEN BÖYLE BİR MANİPÜLASYON YAPMAK…"
Karneler üzerinden böyle bir manipülasyon yapmak, ben açıkçası Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda bir açıklamasını dinlemiştim. Demişti ki; 'Atatürk'ün arkasına saklanıp siyaset yapmaktan vazgeçeceğiz, artık bunu yapmayacağız.' demişti. Ben gerçekten ümitlenmiştim ama maalesef şu anda Cumhuriyet Halk Partisi hala aynı mantıkla hareket ediyor. Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler. En az onlar kadar Atatürk'e saygı duyuyoruz, Atatürk'ü seviyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi veren Bakan Tekin açıklamalarına şöyle devam etti: Henüz okuma yazmayı yeni öğrettiğimiz bir çocuğu notla değerlendirmek artık çok demode bir yaklaşım dünyada da pedagojik anlamda. Biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile beraber öğretmen arkadaşlarımızın çok kapsamlı bir şekilde, yani sadece bir notla değil de kapsamlı bir biçimde öğrenciyi değerlendirdikleri, veliye rehberlik yaptıkları ve tatil dönemlerini daha faydalı geçirecekleri şekilde bir izleme tanımlama süreci başlattık.
"MUHALEFETİ KINIYORUM!"
Bu sadece biz değil, dünya artık bu yöntemle eğitim öğretim süreçlerini devam ettiriyor ve öğretmen arkadaşlarımız tarafından da çok takdirle karşılandı. Aynı şekilde ilkokullarda karne uygulamasını kaldırdık; ortaokullarda ve liselerde ise karneyle beraber gelişim raporu ayrıca yürüyor. Şimdi bugünlerde bu konunun çok tartışılmasının sebebi muhalefet partisi... Ya ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Bakın biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların emanetine, maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekle mükellefiz. Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk'ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum; bu açık bir niyet okuyuculuğudur.
'ATATÜRK'ÜN ARKASINA SAKLANIP SİYASET YAPMAYACAĞIZ' DEMİŞTİ AMA…"
Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Şimdi bu yeni bir uygulama, bu da karnemiz. Şimdi karneler üzerinden böyle bir manipülasyon yapmak, ben açıkçası Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda bir açıklamasını dinlemiştim. Demişti ki; 'Atatürk'ün arkasına saklanıp siyaset yapmaktan vazgeçeceğiz, artık bunu yapmayacağız.' demişti. Ben gerçekten ümitlenmiştim ama maalesef şu anda Cumhuriyet Halk Partisi hala aynı mantıkla hareket ediyor.
"EN AZ ONLAR KADAR ATATÜRK'Ü SEVİYORUZ"
Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler. En az onlar kadar Atatürk'e saygı duyuyoruz, Atatürk'ü seviyoruz. Çocuklarımızın da atalarına saygılı, cumhuriyet değerlerine saygılı bir biçimde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu çok basit bir siyaset; kamuoyunda 'asrın hırsızlığı' diye bilinen görünen bir şeyi saklamak için bu kadar sığ düşünmemeleri lazım, bu kadar sığ yaklaşmamaları lazım. Ben bunu da sizin vesilenizle bir kez daha ifade etmiş olayım."
